Новости Эстонии
20.06.2023, 09:29

Эстонское предприятие подозревают в нарушении санкций, в помещениях прошли обыски

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Член правления фирмы Алексей Мюрисеп сказал, что у него нет времени на разговоры.
Член правления фирмы Алексей Мюрисеп сказал, что у него нет времени на разговоры.
ФОТО: Delfi Meedia

Акционерное общество NT Bunkering в прошлом сентябре обещало соблюдать санкции, однако сейчас находится под следствием, пишет Eesti Päevaleht.

В конце августа прошлого года МИД обнародовал список из 28 компаний, подавших заявки на исключение по поводу импорта российских нефтепродуктов после введения санкций. Этот список вызвал в свое время немало недовольства, поскольку несколько компаний подчеркивали, что не продают российское топливо.

AS NT Bunkering также попало в скандально известный список, но член правления компании Алексей Мюрисеп не счел это несправедливым. „Да, мы там указаны. Мы порядочные граждане. Мы следуем именно тем правилам, что устанавливает правительство“, — сказал Мюрисеп Delfi Ärileht в середине сентября. Он пояснил, что они импортировали мазут или топливное масло из России для транзита, и добавил, что NT Bunkering планирует прекратить деятельность, если санкции вступят в силу. „Все должно быть так, как указано в предписании, то есть к этому дню все будет закончено“, — отметил Мюрисеп.

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