Центристскую партию покинул опытный чиновник. В свое время он был замстарейшины Ласнамяэ
Индрек Альберг, 22 года состоявший в рядах центристов, на прошлой неделе принял решение выйти из Центристской партии.
Альберг, который работал заместителем старейшины в трех районах Таллинна, а сейчас возглавляет отдел городского хозяйства Кристийне, сказал порталу Delfi, что вышел из Центристской партии по собственному желанию.
„Больше не было мотивации, нет больше такого командного духа, это время закончилось“, - сказал он.
С декабря 2017 по сентябрь 2020 года Альберг работал заместителем старейшины Ласнамяэ, в свое время он также трудился в управе Мустамяэ.
Альберг, по его собственным словам, не планирует вступать в какую-либо другую партию или делать карьеру в качестве политика. Ему нравится его работа руководителя городского хозяйства в управе района Кристийне.
Председателя партии Михаила Кылварта он о своем у уходе не извещал. „Нынче можно все дела делать в интернете“, - объяснил Альберг.
Уходящих хватает
Покидающих Центристскую партию по-прежнему хватает, уходят как известные политики, так и малоизвестные лица.
Начиная с 22 августа по сегодняшний день из Центристской партии вышли 74 человека. Из покинувших партию в последнее время в прессе упоминалось имя Марека Юргенсона, который ушел из партии в середине сентября, потому что, как он сам объяснил, в отношении него распространялась клевета.
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