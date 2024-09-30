Центристскую партию покинул опытный чиновник. В свое время он был замстарейшины Ласнамяэ

Альберг, который работал заместителем старейшины в трех районах Таллинна, а сейчас возглавляет отдел городского хозяйства Кристийне, сказал порталу Delfi, что вышел из Центристской партии по собственному желанию.

„Больше не было мотивации, нет больше такого командного духа, это время закончилось“, - сказал он.

С декабря 2017 по сентябрь 2020 года Альберг работал заместителем старейшины Ласнамяэ, в свое время он также трудился в управе Мустамяэ.

Альберг, по его собственным словам, не планирует вступать в какую-либо другую партию или делать карьеру в качестве политика. Ему нравится его работа руководителя городского хозяйства в управе района Кристийне.

Председателя партии Михаила Кылварта он о своем у уходе не извещал. „Нынче можно все дела делать в интернете“, - объяснил Альберг.

Уходящих хватает

Покидающих Центристскую партию по-прежнему хватает, уходят как известные политики, так и малоизвестные лица.

Начиная с 22 августа по сегодняшний день из Центристской партии вышли 74 человека. Из покинувших партию в последнее время в прессе упоминалось имя Марека Юргенсона, который ушел из партии в середине сентября, потому что, как он сам объяснил, в отношении него распространялась клевета.

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