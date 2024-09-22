22.09.2024, 13:38
Депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон о выходе из Центристской партии: Максим Волков распространяет клевету в мой адрес(1)
Волков: это абсурдный аргумент
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон, покинувший Центристскую партию, заявил, что депутат Максим Волков (Центристская партия) распространяет о нем клевету и ложные обвинения, что и стало причиной его выхода из партии. Волков, в свою очередь, назвал это абсурдным оправданием.
Юргенсон рассказал Delfi, что причины его ухода из Центристской партии глубоко личные. Он утверждает, что член партии и бывший директор Таллиннской стоматологической клиники Максим Волков распространяет клевету и ложные обвинения в его адрес.
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