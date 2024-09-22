Депутат Таллиннского горсобрания Марек Юргенсон о выходе из Центристской партии: Максим Волков распространяет клевету в мой адрес

Юргенсон рассказал Delfi, что причины его ухода из Центристской партии глубоко личные. Он утверждает, что член партии и бывший директор Таллиннской стоматологической клиники Максим Волков распространяет клевету и ложные обвинения в его адрес.

„Я также сказал Михаилу Кылварту, что если это не прекратится, то я выйду из партии, — объяснил он. — Я дал немного времени, но когда меня долго не воспринимали всерьез, то да, я вчера принял абсолютно обдуманное решение. Это долго меня беспокоило“.