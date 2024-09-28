ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (948-й день) | В результате удара российского дрона погиб судья Верховного суда Украины. Он развозил гуманитарную помощь

Российские беспилотники нанесли удар по больнице в Сумах, погибли 9 человек, есть раненые. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в результате удара российских беспилотников по больнице в городе Сумы увеличилось до 9. По его словам, 11 человек ранены, из больницы эвакуированы 113 пациентов. „Всем в мире, кто говорит об этой войне, стоит обращать внимание, куда бьет Россия. Они воюют с больницами, гражданскими объектами, жизнями людей, — написал президент Украины Владимир Зеленский об ударе по Сумам. — Принудить Россию к миру может лишь сила. Мир через силу-только это единственный правильный путь. Спасибо всем, кто помогает нам на этом пути“.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в США, где он встречался с Джо Байденом и кандидаткой в президенты от демократов Камалой Харрис.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Трампа за упреки в недостаточной помощи Украине. Боррель напомнил, что военная часть европейской помощи Украине составляет 45 млрд евро, и что для ЕС это значительная сумма. Кроме того, он отметил, что ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства в союзе.

В Херсонской области в результате российских обстрелов погибли три человека. В селе Новодмитровка убиты 72-летний мужчина и 75-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В селе Змиевка в Бериславском районе Херсонской области погиб 83-летний местный житель.

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела с украинской стороны погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще два жителя ранены.

ГУР Минобороны Украины объявило, что 27 сентября в подмосковной Коломне был убит полковник российской армии Алексей Коломейцев. В сообщении, распространенном ГУР, говорится, что Коломейцев „руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Минобороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности „Шахедов“, а также персонала по обслуге БПЛА“. В ГУР Коломейцева назвали „военным преступником“, непосредственно причастным к полномасштабному вторжению в Украину.

США изучают „план победы“, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Отвечая на вопрос, будет ли снят запрет на удары западными ракетами по территории РФ, он подчеркнул, что США и другие союзники, рассматривают, какие „дополнительные действия“ могут потребоваться, чтобы помочь украинцам достичь победы.

В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция в разрушенном в результате российского удара здании управления полиции. По окончательным данным, погибли четыре человека, в том числе трое полицейских, шесть человек пострадали, включая троих сотрудников полиции.

В Казачьей Лопани Харьковской области погиб судья Верховного Суда Украины, развозивший гуманитарную помощь местным жителям. Его автомобиль атаковал российский дрон, сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным „РБК-Украина“, погибший судья — Леонид Лобойко. Ранения получили три женщины находившиеся в автомобиле.

Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате российского авиаудара по Слатино в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов. Состояние одной из пострадавших женщин врачи оценивают как тяжелое. „Враг ударил по гражданской инфраструктуре, повреждено учебное заведение, магазины“, — подчеркнул Синегубов.