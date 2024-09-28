Российская армия нанесла удар по больнице в Сумах. Погибли девять человек

Армия РФ в ночь на 28 сентября дважды нанесла удар по больнице в Сумах, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В результате первого удара, написал Клименко в своем телеграм-канале, были повреждены перекрытия нескольких этажей больницы, погиб один человек. Когда пациентов и персонал больницы эвакуировали, российская армия нанесла второй удар по больнице, пишет Медуза.

Среди погибших сотрудник полиции, сообщил глава МВД, еще один полицейский ранен.

Сумская областная военная администрация также сообщает, что Сумы были атакованы российским дронами типа „Шахед“. Удары, по предварительным данным, были нанесены по жилому сектору. Последствия атаки выясняются.

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