ГУР Минобороны Украины объявило об убийстве в Подмосковье полковника армии РФ, готовившего операторов дронов

В сообщении, распространенном ГУР, говорится, что Коломейцев „руководил 924-м государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации Минобороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности „Шахедов“, а также персонала по обслуге БПЛА“, передает „Медуза“.

В ГУР Коломейцева назвали „военным преступником“, непосредственно причастным к полномасштабному вторжению в Украину.

„Громадське“ со ссылкой на источник в силовых структурах Украины сообщает, что убийство Коломейцева было совместной операцией ГУПР и „местного движения сопротивления“. „Мы будем уничтожать всех, на чьих руках кровь украинцев, пока российский режим не прекратит войну и не ответит за все свои преступления“, — заявил собеседник издания.

Российские правоохранительные органы сообщения об убийстве в Коломне на момент публикации новости не комментировали.

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