Специалист: Вариант в школе „я говорю на русском, учительница говорит на эстонском, и мы понимаем друг друга“ тоже существует“

„Из этой ситуации люди выходят по-разному. Все зависит от желания обеих сторон, — уверяет специалист. — Из своего опыта преподавания точно могу сказать, что всегда было много детей, чьи родители не говорили по-эстонски, но мы всегда предлагаем решения. Во-первых, вряд ли в школе есть такая ситуация, когда на всю школу нет ни одного русскоязычного или русскоговорящего человека. Если уж беда совсем, и учитель и родитель не могут никак найти общего языка, то в крайнем случае всегда в школе надеется тот, кто владеет“.

Ксения рассказывает, что иногда родители проявляют инициативу и берут с собой кого-то из членов семьи, кто говорит по-эстонски. „Но это происходит тогда, когда родителю и учителю напрямую не удалось найти контакта.

Все-таки надо отдать должное: ситуация, когда у нас абсолютный ноль по русскому у учителя и абсолютный ноль по эстонскому у родителя — не очень частая, — уверяет Ксения. — Вариант „я говорю на русском, учительница говорит на эстонском, и мы понимаем друг друга“ тоже существует“.

Ксения считает: если родитель все-таки хочет пообщаться с учителем при ребенке, то надо стараться это делать, пусть на простом эстонском, но все же на эстонском. „В Эстонии живут мигранты, которые говорят на английском, арабском. Но они тоже как-то со школой коммуницируют. На данный момент различные переводчики на хорошем уровне. Если у родителя никак не получается говорить на эстонском, тогда можно использовать современные технологии. Или же общаться в письменном виде, — отмечает Ксения. — По крайне мере, у каждой из сторон есть время сформулировать мысль, подумать, перевести“.

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