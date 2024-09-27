10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Если родители не владеют эстонским, как им общаться с учителем?

Реформа образования обеспокоила тех родителей, которые не владеют эстонским на достаточном уровне или не знают его совсем. Всё — из-за страха общения с учителями и руководством школы. Можно ли найти возможности общаться при любой ситуации? Пойдут ли навстречу учителя и заговорят ли по просьбе родителя на русском? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этой проблеме.
„Можно найти возможности общаться при любой ситуации“
Председатель „Союза родителей программы языкового погружения“ Ксения Георге рассказывает, что страх, связанный с вопросами коммуникации родителей и школы, определенно есть, но он варьируется по школам и регионам.
„Из этой ситуации люди выходят по-разному. Все зависит от желания обеих сторон, — уверяет специалист. — Из своего опыта преподавания точно могу сказать, что всегда было много детей, чьи родители не говорили по-эстонски, но мы всегда предлагаем решения. Во-первых, вряд ли в школе есть такая ситуация, когда на всю школу нет ни одного русскоязычного или русскоговорящего человека. Если уж беда совсем, и учитель и родитель не могут никак найти общего языка, то в крайнем случае всегда в школе надеется тот, кто владеет“.