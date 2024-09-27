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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
27.09.2024, 07:00

10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Если родители не владеют эстонским, как им общаться с учителем?

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Реформа образования обеспокоила тех родителей, которые не владеют эстонским на достаточном уровне или не знают его совсем. Всё — из-за страха общения с учителями и руководством школы. Можно ли найти возможности общаться при любой ситуации? Пойдут ли навстречу учителя и заговорят ли по просьбе родителя на русском? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этой проблеме.

Специальный проект RusDelfi „10 страхов перехода“ предлагает вместе бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Поделиться своими страхами вы можете ЗДЕСЬ.

„Можно найти возможности общаться при любой ситуации“

Председатель „Союза родителей программы языкового погружения“ Ксения Георге рассказывает, что страх, связанный с вопросами коммуникации родителей и школы, определенно есть, но он варьируется по школам и регионам.

„Из этой ситуации люди выходят по-разному. Все зависит от желания обеих сторон, — уверяет специалист. — Из своего опыта преподавания точно могу сказать, что всегда было много детей, чьи родители не говорили по-эстонски, но мы всегда предлагаем решения. Во-первых, вряд ли в школе есть такая ситуация, когда на всю школу нет ни одного русскоязычного или русскоговорящего человека. Если уж беда совсем, и учитель и родитель не могут никак найти общего языка, то в крайнем случае всегда в школе надеется тот, кто владеет“.

Ксения рассказывает, что иногда родители проявляют инициативу и берут с собой кого-то из членов семьи, кто говорит по-эстонски. „Но это происходит тогда, когда родителю и учителю напрямую не удалось найти контакта.

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