10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Если родители не владеют эстонским, как им общаться с учителем?

„Можно найти возможности общаться при любой ситуации“

„Из этой ситуации люди выходят по-разному. Все зависит от желания обеих сторон, — уверяет специалист. — Из своего опыта преподавания точно могу сказать, что всегда было много детей, чьи родители не говорили по-эстонски, но мы всегда предлагаем решения. Во-первых, вряд ли в школе есть такая ситуация, когда на всю школу нет ни одного русскоязычного или русскоговорящего человека. Если уж беда совсем, и учитель и родитель не могут никак найти общего языка, то в крайнем случае всегда в школе надеется тот, кто владеет“.