ВИДЕО | Правительство хочет изменить квалификационные требования к учителям. Министры рассказали о своих новых решениях

Михал поблагодарил всех за работу над государственным бюджетом. Сегодня он передал его парламенту, который займется вопросом далее.

На кабинетном заседании было принято 13 решений. Например, изменения в законе о таможне, согласно которым меняются размеры штрафов для юридических лиц. Также был отозван из парламента законопроект о лимонадном налоге. Более подробно мы писали об этом ЗДЕСЬ.

Рийсало отметила актуальность вопроса неизбежной социальной помощи. Это является задачей местных самоуправлений, которые в экстренных ситуациях должны обеспечить питанием и жильем тех, кто попал в беду. Правительство разработало план и поправки к закону, которые помогут местным органам власти лучше исполнять соответствующие задачи. На случай кризиса у Департамента социального страхования имеется свой внутренний план, и чиновники начнут выполнять кризисные задачи. Важно, чтобы у каждого самоуправления был кризисный план.

По словам Каллас, сегодня много говорят о том, что доля учителей, не соответствующих требованиям, растет. Министр отметила, что количество учителей в целом растет, несмотря на то, что некоторые уходят. Таким образом, увеличивается и число учителей, которые не имеют педагогического образования или которые получили его какое-то время назад, но сейчас вернулись в профессию. „Ввиду разных исторических причин в Эстонии требования к квалификации очень строгие, если сравнивать с другими странами. Например, если человек получил квалификацию до 2013 года и не работал это время учителем, то он не соответствует требованиям“, - сказала Каллас. Она добавила, что, скорее всего, требования к квалификации будут пересмотрены.

Рийна Сиккут в свою очередь сказала, что хотя в Эстонии действительно много детей с лишним весом и потребление сахара нужно ограничивать, в ходе коалиционных переговоров было решено ввести только один новый налог и выбор был сделан в пользу налога на безопасность. Она не исключила, что налог на сладкие напитки будет введен когда-нибудь в будущем.