ВИДЕО | Правительство хочет изменить квалификационные требования к учителям. Министры рассказали о своих новых решениях(2)
Сегодня на пресс-конференции правительства в Доме Стенбока приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Михал поблагодарил всех за работу над государственным бюджетом. Сегодня он передал его парламенту, который займется вопросом далее.
На кабинетном заседании было принято 13 решений. Например, изменения в законе о таможне, согласно которым меняются размеры штрафов для юридических лиц. Также был отозван из парламента законопроект о лимонадном налоге. Более подробно мы писали об этом ЗДЕСЬ.
Рийсало отметила актуальность вопроса неизбежной социальной помощи. Это является задачей местных самоуправлений, которые в экстренных ситуациях должны обеспечить питанием и жильем тех, кто попал в беду. Правительство разработало план и поправки к закону, которые помогут местным органам власти лучше исполнять соответствующие задачи. На случай кризиса у Департамента социального страхования имеется свой внутренний план, и чиновники начнут выполнять кризисные задачи. Важно, чтобы у каждого самоуправления был кризисный план.
По словам Каллас, сегодня много говорят о том, что доля учителей, не соответствующих требованиям, растет. Министр отметила, что количество учителей в целом растет, несмотря на то, что некоторые уходят. Таким образом, увеличивается и число учителей, которые не имеют педагогического образования или которые получили его какое-то время назад, но сейчас вернулись в профессию. „Ввиду разных исторических причин в Эстонии требования к квалификации очень строгие, если сравнивать с другими странами. Например, если человек получил квалификацию до 2013 года и не работал это время учителем, то он не соответствует требованиям“, - сказала Каллас. Она добавила, что, скорее всего, требования к квалификации будут пересмотрены.
Рийна Сиккут в свою очередь сказала, что хотя в Эстонии действительно много детей с лишним весом и потребление сахара нужно ограничивать, в ходе коалиционных переговоров было решено ввести только один новый налог и выбор был сделан в пользу налога на безопасность. Она не исключила, что налог на сладкие напитки будет введен когда-нибудь в будущем.
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