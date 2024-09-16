Правительство отказалось от „лимонадного налога“

Согласно пояснительной записке к законопроекту, от введения т.н. „лимонадного налога“ решено отказаться в связи с политическим решением, принятым в ходе коалиционных переговоров.

Однако, по словам Сиккут, проблема никуда не исчезла. „Потребление сладких напитков связано с рядом серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания печени. Также это влияет на здоровье полости рта и способствует лишнему весу. Всем было бы полезно уменьшить их потребление. Наша большая цель — создать в Эстонии среду обитания, которая поощряет здоровый выбор и помогает людям оставаться здоровыми“, — сказала министр.

Она заверила, что Министерство социальных дел в сотрудничестве с партнерами продолжит заниматься этим вопросом. „Здесь я хочу отдать должное производителям продуктов питания, которые должны одновременно поддерживать конкурентоспособность, уменьшать воздействие на окружающую среду и делать продукты питания и напитки более здоровыми. При всем этом мы видим, что они чувствуют ответственность и думают вместе с нами“.

По данным Института развития здоровья, среди эстонских учеников каждый третий мальчик и каждая четвертая девочка имеют избыточный вес. Из взрослых избыточный вес имеют более половины (около 53%). .

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