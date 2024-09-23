Читатели RusDelfi делятся страхами в связи с реформой: „У детей отняли будущее, у родителей — настоящее“
RusDelfi запустил специальный проект „10 страхов перехода“, где вместе со специалистами мы пытаемся бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Наши читатели делятся своими опасениям по поводу реформы и отвечают на вопрос: „Что вас больше всего пугает в переходе на эстонский язык обучения?“ Первую часть комментариев мы опубликовали здесь. Сегодня — продолжение.
„Очевидно, что будет значительная разница в уровне образования. Пока русскоговорящие будут пытаться выучить плюс и минус на новом языке, эстонская школа уже будет изучать таблицу умножения. Мы будем оплачивать репетиторов эстонского языка, а эстоноговорящие — английского и математики. Мое мнение: это сделано специально для того, чтобы не допустить наших детей в высшие учебные заведения, тем самым уменьшить конкуренцию на руководящих и хорошо оплачиваемых должностях. Моя семья думает о переезде“.