Профсоюзы: новая система компенсаций по безработице ухудшит благосостояние семей, где есть ищущие работу

Для безработных, которые платили страховые взносы и, находясь на учете в Кассе по безработице, не получают сегодня компенсацию по безработице, новая система действительно более справедлива.

Вопрос касается других групп: молодых людей, прошедших срочную службу; студентов, взявших академический отпуск; родителей, долгое время находившихся вне рынка труда и желающих вернуться к работе; людей, ухаживающие за своими близкими и других. Они получают сегодня пособие по безработице, но по новой системе они не квалифицируются как получатели страхового возмещения по безработице, говорит председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Кайа Васьк.

По мнению EAKL, новая система выведет многих сейчас находящихся на учете безработных из системы Кассы по безработице. Во-первых, это значительно исказит реальный уровень безработицы. В свою очередь это может лишить получателей страхового возмещения по безработице более длительного периода выплаты компенсаций, поскольку новая система ставит это в зависимость от уровня безработицы.

Во-вторых, те, кто останется за пределами системы Кассы по безработице, должны будут ходатайствовать о прожиточном пособии. Васьк считает несправедливым, что безработный, на счет которого поступает пособие по безработице, должен ежемесячно подтверждать низкий доход своей семьи в местном самоуправлении. В случае, если его партнер работает и семья не имеет права на получение прожиточного пособия, то материальное положение семьи ухудшится, отмечает Васьк.

Отдельная тема — это одинокие безработные мужчины. Их способность организовать свою жизнь мала, а средства к существованию устойчиво скудны, отмечает Васьк. „Они уже сегодня бедны и станут еще беднее в результате этой реформы, так как у них нет поддержки семьи“, — констатирует она. К тому же, нужно проявлять активность и обращаться за прожиточным пособием в органы местного самоуправления. „Человек может воспринимать это как клеймо и, возможно, предпочтет, например, голодание“, — видит опасность Васьк.