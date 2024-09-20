20.09.2024, 12:15
Касса по безработице о плане правительства: наших резервов не хватит, придется от чего-то отказываться(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Касса по безработице не одобряет новый план правительства по отмене пособия по безработице в нынешнем виде, поскольку это нанесет серьезный ущерб финансовому состоянию Кассы по безработице.
В настоящее время действует смешанная схема пособий по безработице и страхования по безработице, ей на смену придет единая схема страхования по безработице. Это означает, что в дополнение к существующему страховому возмещению по безработице (töötuskindlustushüvitis) законопроектом будет создан новый вид возмещения по безработице — базовое страховое возмещение по безработице (baasmääras töötuskindlustushüvitis) — и пособие по безработице (töötutoetus) в нынешнем виде исчезнет.
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