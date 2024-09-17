Владимир Свет: в этом году на содержание дорог выделено 150 миллионов евро. Понятно, что этих денег недостаточно

Как написало издание Delfi Ärileht, на загруженной дороге Таллинн-Пярну-Икла ситуация иногда становится настолько плохой из-за углубляющихся колей, что, по мнению тех, кто обслуживает дорогу, на участках приходится устанавливать ограничения скорости.

Руководитель по техническому обслуживанию Verston Тармо Лоод сообщил, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла колеи уже стали большой проблемой. „Если глубина колеи превысит критический предел, дорожники больше не смогут нормально убирать снег и лед зимой, а летом после дождя возрастет риск скольжения“, - сказал Лоод. Например, этим летом проливные увеличили этот риск еще больше.