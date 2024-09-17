17.09.2024, 19:40
Владимир Свет: в этом году на содержание дорог выделено 150 миллионов евро. Понятно, что этих денег недостаточно(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно стало известно, что шоссе Таллинн-Пярну-Икла находится в крайне плохом состоянии и может даже представлять опасность для людей.
Как написало издание Delfi Ärileht, на загруженной дороге Таллинн-Пярну-Икла ситуация иногда становится настолько плохой из-за углубляющихся колей, что, по мнению тех, кто обслуживает дорогу, на участках приходится устанавливать ограничения скорости.
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