Экономика
17.09.2024, 19:40

Владимир Свет: в этом году на содержание дорог выделено 150 миллионов евро. Понятно, что этих денег недостаточно

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Taristuminister Vladimir Svet
Taristuminister Vladimir Svet
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Недавно стало известно, что шоссе Таллинн-Пярну-Икла находится в крайне плохом состоянии и может даже представлять опасность для людей.

Как написало издание Delfi Ärileht, на загруженной дороге Таллинн-Пярну-Икла ситуация иногда становится настолько плохой из-за углубляющихся колей, что, по мнению тех, кто обслуживает дорогу, на участках приходится устанавливать ограничения скорости.

Руководитель по техническому обслуживанию Verston Тармо Лоод сообщил, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла колеи уже стали большой проблемой. „Если глубина колеи превысит критический предел, дорожники больше не смогут нормально убирать снег и лед зимой, а летом после дождя возрастет риск скольжения“, - сказал Лоод. Например, этим летом проливные увеличили этот риск еще больше.

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