„После наступающей зимы колеи на границе определенно станут глубже, чем должны быть. Ведь это наше шоссе в Европу, где помимо обычного движения, еще много тяжелых грузовиков и пассажирских автобусов“, - сказал Койт.

Член правления фирмы Üle OÜ, выполняющей обслуживание дорог для Транспортного департамента, Марек Койт сообщил, что на участке Таллинн-Пярну-Икла уже имеются десятки километров участков дороги, где глубина колеи превышает допустимую или находится на верхнем пределе.

„Время, как шипованная резина, делают свое дело, а, например, на дороге Таллинн-Пярну высока доля большегрузных автомобилей“, - заявил он, добавив, что состояние дорог фактически везде ухудшается, но средств на их ремонт не хватает. „Мы также начинаем переговоры с государством относительно сокращения договоров на техническое обслуживание, тогда увидим, что они принесут и какое негативное влияние сокращения могут оказать на состояние государственных дорог“, - добавил Лоод.

Лоод заявил, что к весне следующего года дорожное покрытие определенно будет в гораздо более плохом состоянии, чем сейчас.

По словам Лоода, по заказу Департамента транспорта было проведено исследование состояния шоссе Таллинн-Пярну, которое показало, что глубина колеи на некоторых участках уже превышает критический предел. „На этих участках обязательно должны быть размещены предупреждающие знаки. Это явная угроза жизни людей“, - сказал Лоод.

Глава по техническому обслуживанию Verston Тармо Лоод сообщил, что колеи уже стали большой проблемой на дороге Таллинн-Пярну-Икла. „Если глубина колеи превысит критический предел, дорожники больше не смогут нормально убирать снег и лед зимой, а летом после дождя возрастет риск скольжения“, - сказал Лоод.

Образование колеи на автомобильных дорогах связано со старением дорожного покрытия, а на дорогах с высокой транспортной нагрузкой не отремонтированные вовремя колеи быстро углубляются. Общеизвестно, что не сделанный вовремя ремонт приведет через несколько лет к необходимости многократно более дорогостоящего обслуживания.

Койт объясняет, что самым опасным маневром в движении является обгон, а если он производится на участке дороги, где в поперечном сечении дороги имеются глубокие продольные колеи, то становится еще опаснее. Конечно, знаки ограничения скорости должны быть вывешены, но это лишь экстренная мера. „К сожалению, ограничения скорости или предупреждающие знаки на самом деле не решают ситуацию. Необходимо действовать реалистично и устранять образующиеся колеи, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения и дать возможность осуществлять качественный ремонт дорог“, - заявил Койт.

Колеи, возникающие на дорогах, устраняются восстановительным ремонтом, то есть обновлением верхнего слоя дорожного покрытия. По словам исполнительного директора Союза строителей инфраструктуры Тармо Трея, предполагаемая годовая потребность в восстановлении сейчас составляет более 200 километров вместо прежних 150. „Мы знаем, что в текущем году государство запланировало провести восстановительный ремонт только на 79 км, или около 40% от необходимого“, - заявил Трей.

Конечно, содержание дорог и их покрытия требует средств. По словам Тармо Трея, хроническая нехватка средств на содержание дорог достигла стадии, когда уже в этом году на государственные автодороги должно быть направлено не менее 450 миллионов евро, но выделено только 153 миллиона.

Дорога Таллинн-Пярну-Икла является одним из направлений, по которому Эстония дала Евросоюзу обещание превратить ее к 2030 году в четырехполосную дорогу. Однако при нынешних темпах инвестиций это сделать невозможно, и Госконтроль в своем аудите также сослался на невыполненное обещание. Министр инфраструктуры Владимир Свет заявил на прошлой неделе в газете Postimees, что это обещание, скорее всего, не будет выполнено, но он считает, что если Эстония сможет объяснить ЕС отсутствие инвестиций в дороги необходимостью закупки боеприпасов, то проблем не возникнет.

Трей заявил, что, увязывая закупку боеприпасов и инвестиции в дороги, министр инфраструктуры был не совсем корректен. „Строительство основных дорог также является вопросом безопасности, важным и необходимым шагом“, - сказал Трей.

По состоянию на начало 2024 года в Эстонии имеется около 17 000 километров государственных дорог. На этих дорогах средняя глубина продольных колей и состояние покрытия улучшилось до 2021 года, но с этого года ситуация стала ухудшаться. Учитывая нехватку средств, состояние дорожных покрытий будет ухудшаться и дальше, уверен Трей.

Для примера, в Финляндии на протяжении последнего десятилетия инвестиции в содержание дорог постоянно снижались. Это привело к тому, что за последние 12 лет количество километров государственных дорог с очень плохим состоянием покрытия утроилось.

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