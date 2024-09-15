15.09.2024, 13:24
ВИДЕО | В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар(32)
пожилую женщину доставили в больницу
Сегодня, 15 сентября, в 11:24 центр тревоги получил сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ произошел пожар.
По имеющимся данным, в квартире, где проживает одинокая пожилая женщина, загорелся диван.
О пожаре в экстренные службы сообщил сосед.
В 12 часов пожар был локализован. Пострадавшую доставили на скорой помощи в больницу для проверки.
Причину возгорания установят в ходе расследования.
Сегодня, примерно в это же время, в Ласнамяэ случился еще один пожар. Более подробно об этом случае ЗДЕСЬ.
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