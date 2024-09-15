ВИДЕО | В многоквартирном доме в Ласнамяэ произошел пожар

По имеющимся данным, в квартире, где проживает одинокая пожилая женщина, загорелся диван.

О пожаре в экстренные службы сообщил сосед.

В 12 часов пожар был локализован. Пострадавшую доставили на скорой помощи в больницу для проверки.

Причину возгорания установят в ходе расследования.

Сегодня, примерно в это же время, в Ласнамяэ случился еще один пожар. Более подробно об этом случае ЗДЕСЬ.

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