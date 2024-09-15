В Ласнамяэ на Суур-Сыямяэ произошел пожар

В воскресенье, 15 сентября, в 11:11 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ в центре переработки отходов произошел пожал. Согласно сообщению, загорелся контейнер со старой бумагой.

Прибывшие на место спасатели выключили электричество и приступили к тушению металлического контейнера, наполненного бумагой.

Как сообщил Спасательный департамент в социальных сетях, около 12 часов возгорание было ликвидировано.

В тушении пожара принимали участие спасатели Ласнамяэ и Кесклинна.

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