15.09.2024, 12:02
В Ласнамяэ на Суур-Сыямяэ произошел пожар(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром в столичном районе Лансмаяэ произошел пожар.
В воскресенье, 15 сентября, в 11:11 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ в центре переработки отходов произошел пожал. Согласно сообщению, загорелся контейнер со старой бумагой.
Прибывшие на место спасатели выключили электричество и приступили к тушению металлического контейнера, наполненного бумагой.
Как сообщил Спасательный департамент в социальных сетях, около 12 часов возгорание было ликвидировано.
В тушении пожара принимали участие спасатели Ласнамяэ и Кесклинна.
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