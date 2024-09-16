ГРАФИКА | В Эстонии за четыре года средний заработок увеличился на 30%. Это меньше, чем в Литве и Латвии

Исследование, проведенное Swedbank , сфокусированное на доходах и расходах домохозяйств, выявило, что Рига опередила Таллинн по стоимости жизни, став самой дорогой столицей среди балтийских стран. Доля первоочередных расходов в Риге составляет 37% дохода домохозяйства, в то время как в Таллинне этот показатель составляет 28%. Вильнюс занимает третье место, где на коммунальные услуги, транспорт и питание приходится около 26% семейного бюджета.

По традиции, столица в большинстве стран демонстрирует повышенные заработки по сравнению со средними по стране. Это обусловлено различными обстоятельствами, включая административные функции столицы, высокую конкуренцию за специалистов, а также привлекательность для инвестиций и инноваций. Поэтому не секрет, что столицы балтийских стран существенно опережают средний уровень заработка по стране в целом. Например, данные за первый квартал текущего года показывают, что средний заработок в Таллинне превышал средний по Эстонии на 19%, в Риге он был на 11% выше среднего по Латвии, а в Вильнюсе на 12% опережал средний показатель по Литве.