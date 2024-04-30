ТАБЛИЦЫ | Рост зарплат в балтийских странах обнуляется стремительно растущими расходами. В Таллинне жить дороже всего

Результаты исследования показали, что самая дорогая продуктовая корзина* в Таллинне, где семья из четырех человек тратит на продукты питания 737 евро в месяц, что составляет 21% дохода семьи. По данным Департамента статистики, цены на продукты питания в Эстонии за три года выросли на 43%. В Риге семья может получить необходимые продукты питания за 640 евро в месяц, что составляет 24% дохода семьи, а в Вильнюсе – за 544 евро, что составляет 17% дохода семьи. По данным исследования 2021 года, сопоставимая продуктовая корзина была самой дорогой тоже в Таллинне: она стоила 536 евро и составляла 18% дохода. Самая дешевая продуктовая корзина на семью из четырёх человек была в Вильнюсе, где она стоила 442 евро в месяц, за ней следовала Рига с 483 евро.

Чтобы сравнить, в какой балтийской столице лучший баланс доходов и расходов, стоимость жизни рассматривалась в трех категориях: продукты питания, коммунальные услуги и общественный транспорт.

„Если сложить чистый доход исследуемого домохозяйства и детские пособия, то в Таллинне доход семьи составит 3576 евро, в Вильнюсе – 3126 евро и в Риге – 2655 евро“, - отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

Пособия на детей также влияют на ежемесячный доход семей. Среди всех балтийских стран самое большое пособие на ребёнка в Литве, на двоих детей оно составляет 192 евро в месяц. Далее следует пособие на ребенка в размере 160 евро в Эстонии и 100 евро в Латвии.

С 2021 года средняя нетто-зарплата значительно выросла во всех трёх столицах. Больше всего нетто-зарплата домохозяйства выросла в Вильнюсе, то есть на 42%. За аналогичный период в Риге нетто-зарплата выросла на 29% и на 24% в Таллинне.

В исследовании Swedbank сравнили доходы и три основных вида расходов среднего домохозяйства в Таллинне, Риге и Вильнюсе, чтобы получить представление о том, в какой балтийской столице у семьи остается больше всего денег после расходов на покупку еды, коммунальные услуги и общественный транспорт. Объектом исследования была семья, проживающая в квартире площадью 70 кв.м в нереновированном многоквартирном доме в столице, с двумя несовершеннолетними детьми, и в которой оба родителя получают среднюю зарплату в столице.

„За последние три года абсолютно все жители стран Балтии ощутили на себе резкий рост цен на продукты питания. Поскольку это одна из самых больших статей расходов для семей, влияние на бюджет является значительным. Кроме того, при выборе еды человек не всегда ведет себя оптимально, т. е. сумма, затрачиваемая на еду, зачастую гораздо выше. Как видите, рост цен на продукты больше всего отразился на кошельках таллиннских семей, и поэтому самый высокий доход в Таллинне не гарантирует людям самые благоприятные условия жизни“, - подчеркнула Яэгер.

В Риге на постоянные расходы тратится до 37% доходов

Семьям, проживающим в Риге, в свою очередь, приходится учитывать самые высокие расходы на коммунальные услуги (без арендной платы и кредитов) – 288 евро в месяц. В Таллинне эти расходы достигают 260 евро, а в Вильнюсе 209 евро в месяц. По сравнению с 2021 годом расходы жителей Риги за три года выросли более чем вдвое, то есть на 108 евро, в Таллинне расходы выросли на 87 евро, а в Вильнюсе - на 85 евро. Больше всего во всех городах выросли расходы на отопление.

Если предположить, что семья пользуется для передвижения по столице только общественным транспортом, то семья, живущая в Риге, ежемесячно тратит 60 евро, в Вильнюсе – 64 евро, тогда как жители Таллинна по-прежнему могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Результаты исследования показывают, что самая дорогая жизнь – в Таллинне. Три основных вида обязательных расходов – продукты питания, коммунальные услуги и общественный транспорт – обходятся семьям Таллинна в общей сложности в 997 евро в месяц, за ним следует Рига с 988 евро. Жизнь в Вильнюсе самая дешёвая: продукты питания, коммунальные услуги и общественный транспорт обходятся в 817 евро в месяц. В Таллинне семьи после вычета основных постоянных расходов имеют на руках 72% доходов, в Риге – 63% и Вильнюсе – 74%.

„В этом году Рига передала Таллинну звание самой дорогой столицы, но в то же время у рижских семей остаётся меньше всего денег после оплаты продуктов питания, коммунальных услуг и транспорта“, - добавила Яэгер.

* Рекомендуемая продовольственная корзина основана на нормативном методе общества Eesti Toitumisteaduse Selts и Шведского национального продовольственного агентства. Метод обеспечивает сбалансированное питание и дневную потребность в энергии 2400 ккал, состоит из продуктов, используемых для домашнего приготовления, и адаптирован к привычкам потребления населения в странах Балтии. Расчёт корзины покупок был основан на самых дешёвых ценах трёх наиболее часто используемых продуктовых интернет-магазинов на те же или похожие товары.

Институт финансов Swedbank был создан в 2010 году с целью поддержки людей в принятии финансовых решений, обмена знаниями об управлении деньгами и содействия повышению финансовой грамотности в Эстонии.

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