ОБЗОР | Как комментаторы RusDelfi отреагировали на новость о повышении платы за визит к врачу. „Откуда у людей деньги?“(18)
Правительство приняло решение, что плата за посещение как специалиста, так и EMO будет увеличена. Это будет означать, что для работающих людей плата за визит возрастет с текущих пяти евро до 20 евро. Комментаторы RusDelfi делятся своими мнения по этому поводу.
„Сейчас к семейным не попасть, чтобы зарегистрироваться — нет мест, если необходимо поменять врача при переездe. Семейные врачи и так работают с большой нагрузкой. Только непонимающие могут так высказаться, что семейные будут очень рады. И ЕМО будет с большой нагрузкой работать, сейчас в ЕМО по 7-8 часов больные ждут в очереди, а будут по 15 часов ожидать. А детей им не жалко и стариков. Про свои доходы молчат, заседание до ночи, может, сами за переработку получают и ночные“.
***
„Не знаю, про какие очереди идет речь. Но пришлось в июле прийти на приём к семейному, но номерка не было, решил сидеть, пока не сжалятся. За 40 мин, сидя под дверьми, увидел мужчину и женщину, идущую в конец коридора в какой-то кабинет, откуда приятно пахло кофе. Потом прошла уборщица, и несколько раз туда сюда пробежала какая-то медработница. Пациентов не увидел. Откуда берутся очереди, не понял“.
***
„К семейному идут для того, чтобы попытаться получить направление к специалисту. Если заменить семейного машиной с ИИ, которая дает направление к врачу узкой специальности на основе жалоб пациента, то жить станет проще и веселее“.
***
„Мы верно и уверенно идем к экономическому дну. Откуда у людей деньги? Если идут повальные сокращения. Поднимая налоги, вы затягиваете петлю на шее народа. Правительство, сделай ступенчатый налог, кто больше зарабатывает, тот и платит больше. А так депутатам невыгодно, свои деньги терять не хотят“.
***
„Да и когда попадешь к семейному, то не всегда получаешь то, что хотел бы. Да и не редкость, если семейный не может или не хочет помочь. На вопрос: „А что мне делать завтра или послезавтра, если станет хуже, ответ простой — обращайтесь в ЕМО. То есть друг другу футболят“.
***
„Что написано ниже, не ко всем семейным врачам относится. Семейные врачи хотят сидеть каждая в своем маленьком OÜ, ничего не делать и получать деньги от государства. Старых людей на учет брать не хотят, потому что с ними возни много и они часто болеют. Довелось как-то ходить с бабушкой по семейным, чтобы их с дедушкой поставили на учет. Футболили туда-сюда, переводили стрелки друг на друга, хотя свободные места были. Пока просто не наорал и не стал угрожать обращением в Haigekassa и в суд, не приняли на учет. Модель работы семейных врачей, когда каждая сидит в своем маленьком OÜ и занимается откровенной ерундой, вообще никуда не годится, потому что их никто не контролирует и над ними нет строгого начальника. Толку от направлений нет, потому что очереди в 3 месяца. Легче без всяких направлений просто пойти на платный прием напрямую к специалисту. Также быстрее самому пройти платное обследование УЗИ, МРТ, КТ и идти дальше сразу к специалистам. Ваше здоровье — это ваша ответственность. Пока будете с горе-семейными врачами лечиться таблетками и размусоливать болячку, то потеряете время, и то что можно было легко и быстро вылечить у специалиста, превратится уже в трудноустранимую, хроническую или вообще неустранимую проблему“.
***
„Неужели они не в курсе, что люди идут в ЭМО, потому что к семейному просто не дозвониться? Или запишут на прием через две недели? Полное невежество“.
***
„Семейные врачи и так переполнены пациентами, дозвониться трудно. Большинство врачей уже пенсионного возраста, новых не хватает. Что вы творите-то?“
***
„Систему перекроили! Все хотят больше получать, меньше работать. Хорошее желание, но с медиками нестыковка. Отменили клятву Гиппократа“.
***
„Ну и логика! А если плату за прием к специалисту назначить 1000 евро, тогда и вся Эстония встанет в очередь. Для бедноты и 20 евро — крупная сумма. А богатый вообще к врачу не пойдет, а вызовет домой целого профессора“.
***
„В таком случае семейные должны лечить, а если есть сомнения, консультироваться со специалистами. Вообще-то, моя семейная меня не видела лет 10-15, все болезни определяются по email или телефону. Специалисты тоже под вопросом, зависит, к кому попадешь“.
***
„Может быть, семейные врачи подумают, почему к ним не хотят обращаться. Потому что к ним не дозвониться, консультирует часто не сам врач, а сидящая с ним медсестра. Не надо искать оправдания повышению, просто скажите честно: государство не только не помогает людям в трудное время, но еще и в карман лезет для реализации своих „международных проектов“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.