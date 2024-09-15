ОБЗОР | Как комментаторы RusDelfi отреагировали на новость о повышении платы за визит к врачу. „Откуда у людей деньги?“

„Сейчас к семейным не попасть, чтобы зарегистрироваться — нет мест, если необходимо поменять врача при переездe. Семейные врачи и так работают с большой нагрузкой. Только непонимающие могут так высказаться, что семейные будут очень рады. И ЕМО будет с большой нагрузкой работать, сейчас в ЕМО по 7-8 часов больные ждут в очереди, а будут по 15 часов ожидать. А детей им не жалко и стариков. Про свои доходы молчат, заседание до ночи, может, сами за переработку получают и ночные“.

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„Не знаю, про какие очереди идет речь. Но пришлось в июле прийти на приём к семейному, но номерка не было, решил сидеть, пока не сжалятся. За 40 мин, сидя под дверьми, увидел мужчину и женщину, идущую в конец коридора в какой-то кабинет, откуда приятно пахло кофе. Потом прошла уборщица, и несколько раз туда сюда пробежала какая-то медработница. Пациентов не увидел. Откуда берутся очереди, не понял“.

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„К семейному идут для того, чтобы попытаться получить направление к специалисту. Если заменить семейного машиной с ИИ, которая дает направление к врачу узкой специальности на основе жалоб пациента, то жить станет проще и веселее“.

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„Мы верно и уверенно идем к экономическому дну. Откуда у людей деньги? Если идут повальные сокращения. Поднимая налоги, вы затягиваете петлю на шее народа. Правительство, сделай ступенчатый налог, кто больше зарабатывает, тот и платит больше. А так депутатам невыгодно, свои деньги терять не хотят“.

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„Да и когда попадешь к семейному, то не всегда получаешь то, что хотел бы. Да и не редкость, если семейный не может или не хочет помочь. На вопрос: „А что мне делать завтра или послезавтра, если станет хуже, ответ простой — обращайтесь в ЕМО. То есть друг другу футболят“.

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