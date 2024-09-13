Новости Эстонии
13.09.2024, 11:10

Плата за визит вырастет: семейные врачи надеются, что люди станут больше к ним обращаться

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посещение семейного врача останется бесплатным
Диана Ингерайнен (коллаж)
Диана Ингерайнен (коллаж)
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Член правления Эстонского общества семейных врачей (EPS) и семейный врач Диана Ингерайнен считает, что обращающихся в EMO людей можно разделить тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи, и тех, чьи проблемы не требуют срочного решения. Именно с последних можно было бы просить плату за визит или просто направлять к семейному врачу.

Правительство решило, что плата за посещение как специалиста, так и EMO будет увеличена с пяти евро до 20 евро. Плата не увеличится для наиболее уязвимых целевых групп: беременных, безработных, пенсионеров и людей с частичной трудоспособностью. Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) надеется, что повышение платы за визит окажет большое поведенческое влияние, т.е. если проблема не очень серьезная и неотложная, то люди будут идти к семейному врачу, а не в EMO. Посещение семейного врача, по ее словам, и впредь будет бесплатным.

Доктор Диана Ингерайнен считает тоже, что эффект от повышения платы за визит может быть положительным. „Мы уже много лет говорим в EPS о том, что человек все-таки должен сначала подумать, где решать свою проблему“, — сказала она, добавив, что не с каждой медицинской проблемой нужно обращаться к EMO.

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