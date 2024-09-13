Плата за визит вырастет: семейные врачи надеются, что люди станут больше к ним обращаться

Правительство решило, что плата за посещение как специалиста, так и EMO будет увеличена с пяти евро до 20 евро. Плата не увеличится для наиболее уязвимых целевых групп: беременных, безработных, пенсионеров и людей с частичной трудоспособностью. Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) надеется, что повышение платы за визит окажет большое поведенческое влияние, т.е. если проблема не очень серьезная и неотложная, то люди будут идти к семейному врачу, а не в EMO. Посещение семейного врача, по ее словам, и впредь будет бесплатным.