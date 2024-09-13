Плата за визит вырастет: семейные врачи надеются, что люди станут больше к ним обращаться(32)
Член правления Эстонского общества семейных врачей (EPS) и семейный врач Диана Ингерайнен считает, что обращающихся в EMO людей можно разделить тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи, и тех, чьи проблемы не требуют срочного решения. Именно с последних можно было бы просить плату за визит или просто направлять к семейному врачу.
Правительство решило, что плата за посещение как специалиста, так и EMO будет увеличена с пяти евро до 20 евро. Плата не увеличится для наиболее уязвимых целевых групп: беременных, безработных, пенсионеров и людей с частичной трудоспособностью. Министр здравоохранения Рийна Сиккут (СДПЭ) надеется, что повышение платы за визит окажет большое поведенческое влияние, т.е. если проблема не очень серьезная и неотложная, то люди будут идти к семейному врачу, а не в EMO. Посещение семейного врача, по ее словам, и впредь будет бесплатным.