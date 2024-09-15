Спортклуб „Ратибор“ из Перми - спонсор российской военной агрессии в Украине. А что насчет эстонского „Ратибора“?

Эстонский „Ратибор“ внешне - копия пермского „Ратибора“, чей основатель – русский националист Андрей Вычигин – поддерживает российскую армию. Также Вычигин является руководителем организации Гуманитарный конвой „Ратибор“, которая осуществляет регулярный сбор и доставку гуманитарной помощи российским военнослужащим.

Константин, руководящий клубом в Таллинне, не отрицает, что знает про деятельность пермского „Ратибора“ и признает, что логотип собственного клуба он позаимствовал у пермяков с разрешения владельца.

„Я ведь пожил в России пару годиков, там подрался-потренировался, кое-чему научился в клубах, так мне это понравилось. И стал здесь это развивать“, – рассказывает мужчина об идее создания спортклуба.

„Имя „Ратибор“ я носил в голове давно, очень оно мне нравится, славянское, языческое. Я же сам не православный, я именно язычник. Мне нравятся русские, славянские традиции, это близко мне по духу. Когда я стал придумывать название своему клубу, то начал гуглить это имя и наткнулся на пермский „Ратибор“. И мне понравился их логотип, он простой, запоминающийся, в три цвета. Я связался с ними и попросил разрешения использовать их логотип, но сделать на нем надписи по-английски и по-эстонски. Они дали мне письменное разрешение на это, обрадовались, предложили поддержку, но я отказался. Я держал с ними связь, до сих пор захожу к ним на страницу“.

По словам Константина, общение с пермскими спортсменами он временно прервал из опасения, что в Эстонии его могут понять неправильно.

„Когда началась война на Украине, они стали собирать военную и гуманитарную помощь, поддерживать своих ребят, и я на всякий случай на данный момент с ними общение прекратил“, – говорит он.

В инстаграме Андрея Вычигина сохранилось фото стрима от 2021 года, в котором принял участие Константин с супругой.

„Здесь же притянуть могут, КаПо копнет переписку и скажет, что я сотрудничаю с ними. И поэтому я пока общение прекратил, но название и логотип себе оставил“, – заключает Константин.