„В кого ты будешь стрелять, если Эстония спровоцирует Россию на вторжение?“ Русский националист разгромил эстонскую полицию в суде
Некоторое время назад в социальной сети Facebook появилась публикация об обжаловании штрафа в 80 евро, назначенного пользователю Константину за использование на своем аватаре российского флага и георгиевской ленты. Делом занимался юрист Андрей Вестеринин. История быстро разлетелась по другим группам и была восторженно принята комментаторами. Некоторые пользователи выражали радость от того, что Вестеренину и его клиенту удалось „нагнуть“ правовую систему Эстонии.
Имело ли место использование символики страны-агрессора и поддержка войны в Украине, которую не заметил суд? Delfi присмотрелся к истории.
„Я – Константин. Российский гражданин, родившийся и живущий в Эстонии. У меня две родины – Россия и Эстония. Моя мечта – мир между этими странами, я уважаю обе культуры и их традиции. Я не поддерживаю войну, но верю в своё право использовать флаг страны, гражданином которой являюсь“ - так начинается публикация пользователя Константина Олеговича.