„В кого ты будешь стрелять, если Эстония спровоцирует Россию на вторжение?“ Русский националист разгромил эстонскую полицию в суде

„Я – Константин. Российский гражданин, родившийся и живущий в Эстонии. У меня две родины – Россия и Эстония. Моя мечта – мир между этими странами, я уважаю обе культуры и их традиции. Я не поддерживаю войну, но верю в своё право использовать флаг страны, гражданином которой являюсь“ - так начинается публикация пользователя Константина Олеговича.