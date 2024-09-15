Тартуская школа Пушкина полностью перешла на эстонский язык обучения. „Не стоит бояться того, что результаты по предметам упадут“

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„Родители беспокоятся о том, как ребенок будет усваивать предмет“

В Тарту переход на эстонский язык коснулся не только первых и четвертых классов. Алина Бразюлене отмечает, что с этой осени их учебное заведение полностью ведет обучение на эстонском языке.

Родители беспокоятся о том, как ребенок будет усваивать предмет, не вполне хорошо владея языком, рассказывает руководитель школы. Поэтому много времени в учебном заведении уделяют просвещению родителей в вопросах, как поддержать ребенка в процессе учебы на эстонском языке.

„Опыт языкового погружения нам очень помогал — мы следили за успехами наших учеников, видели их результаты. Мы сравнивали результаты экзаменов по физике, географии и биологии у учеников, обучающихся параллельно, — одни учились в классе позднего языкового погружения, другие — в так называемых русскоязычных классах. И пришли к важному выводу, — рассказывает Алина Бразюлене. — Дети, которые учились в классе языкового погружения, в основном выбирали возможность сдавать экзамены на эстонском языке. И справлялись с ними так же хорошо или даже лучше, чем дети, которые проходили этот предмет на русском языке и потом сдавали экзамен на русском языке. Это реально объективные факты“.

„Ребенок, который учится, будет учиться на любом языке“