Новости Эстонии
15.09.2024, 21:05

Тартуская школа Пушкина полностью перешла на эстонский язык обучения. „Не стоит бояться того, что результаты по предметам упадут“

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Директор Тартуской школы Александра Пушкина Алина Бразюлене
Директор Тартуской школы Александра Пушкина Алина Бразюлене
ФОТО: личный архив

В рамках проекта RusDelfi „10 страхов перехода“ директор Тартуской школы Александра Пушкина Алина Бразюлене рассказывает об опыте языкового погружения, поддержке родителей и результатах сдачи экзаменов русскоязычных детей на государственном языке.

Специальный проект RusDelfi „10 страхов перехода“ предлагает вместе бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Поделиться своими страхами вы можете ЗДЕСЬ.

„Родители беспокоятся о том, как ребенок будет усваивать предмет“

В Тарту переход на эстонский язык коснулся не только первых и четвертых классов. Алина Бразюлене отмечает, что с этой осени их учебное заведение полностью ведет обучение на эстонском языке.

Родители беспокоятся о том, как ребенок будет усваивать предмет, не вполне хорошо владея языком, рассказывает руководитель школы. Поэтому много времени в учебном заведении уделяют просвещению родителей в вопросах, как поддержать ребенка в процессе учебы на эстонском языке.

„Опыт языкового погружения нам очень помогал — мы следили за успехами наших учеников, видели их результаты. Мы сравнивали результаты экзаменов по физике, географии и биологии у учеников, обучающихся параллельно, — одни учились в классе позднего языкового погружения, другие — в так называемых русскоязычных классах. И пришли к важному выводу, — рассказывает Алина Бразюлене. — Дети, которые учились в классе языкового погружения, в основном выбирали возможность сдавать экзамены на эстонском языке. И справлялись с ними так же хорошо или даже лучше, чем дети, которые проходили этот предмет на русском языке и потом сдавали экзамен на русском языке. Это реально объективные факты“.

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„Ребенок, который учится, будет учиться на любом языке“

Директор учебного заведения считает: важно, чтобы образовательный процесс абсолютно для всех был не односторонним. „Не только возложить всю ответственность на учителя. Должна быть ответственность и на ребенке, и на родителе, ведь важно знать принципы языкового погружения и их соблюдать, — рассказывает Алина. — Я вообще не поддерживаю того, что многие родители считают: вот, я возьму репетитора своему ребенку, и пусть он с репетитором пройдет вперед, потом ему будет на уроке понятнее. Чем заканчивается? Заканчивается тем, что ребенок сидит и не работает на уроке: „У меня в тетради заполнено уже!“ И не слушает, не напрягается. И в конечном счете результата все равно нет. Это большая ошибка родителей: думает, что ребенку помогает, а на самом деле это большой вопрос — действительно ли это помощь. Нужно прислушиваться к педагогам и доверять нам в этом вопросе — мы точно знаем, как помочь детям осваивать школьную программу“.

Педагог с тридцатилетним стажем уверена: тот ребенок, который учится, будет учиться на любом языке. „Если есть ребенок, который не учится, тогда нужно думать, почему, по каким причинам это происходит. Опыт показывает: ребенок который учится слабо, учится и на родном языке слабо, и на эстонском слабо. Не в языке проблема — проблема в мотивации. Или же есть особая потребность, и тогда учебная среда создается под его нужды“.

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