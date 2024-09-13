10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Падение качества образования. „Чтобы дети могли обучаться на другом языке, должно пройти три года“

„Уровень знаний у детей к 3-му классу выравнивается“

„Даже исследования показывают: родители боятся, что упадет качество образования. В какой-то мере с этим можно согласиться, — комментирует Светлана. — Как показывает практика и как показывает сравнение результатов уровневых работ, в классах языкового погружения и в обычных русскоязычных классах уровень знаний к 3-му классу у детей выравнивался. Если на первом, втором году обучения еще можно было говорить о том, то знания, может быть, в чем-то страдают, то как раз к третьему классу знания по математике и другим предметам выравнивались, а знания по эстонскому языку были всегда выше. Поэтому это опасение не совсем оправдано, и если учитель владеет методикой, если учитель профессионал, то падения качества образования не должно быть“.