13.09.2024, 14:14
ПРОГНОЗ | На смену дождям и грозам придет жара(1)
на сегодня вынесено предупреждение первого уровня!
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Агентства окружающей среды, над странами Балтии установится край области низкого давления с юга и принесет с собой как тепло, так и влагу. Помимо дождя ожидается гроза, не исключен град, пишет Maaleht.
В пятницу ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, местами грозы и сильные осадки, также не исключен град. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на островах и западном побережье ветер северный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..21, в Восточной Эстонии до 24°С.
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