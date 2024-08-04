Новости Эстонии
04.08.2024, 15:53

КАРТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | Смотрите, куда движется гроза!

 
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

И снова есть повод следить за картой, на которой видно движение грозового фронта!

По данным Агентства окружающей среды, сегодня днем ​​и вечером во многих частях Центральной и Восточной Эстонии ожидаются грозы. Грозы сопровождаются сильными ливнями и резкими порывами ветра.

Если увеличить карту, можно увидеть движение грозы и за пределами государственных границ. Чем светлее отметка, тем позже в этом районе ударила молния.

Поскольку гроза, как правило, начинается быстро, необходимо четко представлять себе, что нужно делать. Грозе зачастую сопутствуют опасности: молнии, сильные ливни, порывы ветра, град и даже смерч. Нужно знать, как правильно себя вести. Убедитесь в том, что ваши близкие тоже это знают.

Перед грозой

  • Установите дома систему молниезащиты.

  • Отключите от электросети бытовые приборы; отсоедините от телевизора антенну.

  • Не приближайтесь к водоемам.

Во время грозы

  • Не открывайте водопроводный кран – вода является хорошим проводником электричества.

  • Не разводите огонь в печи или в плите – заряженные частички дыма также действуют как молниеотвод.

  • Не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи металлических мачт и железных оград. Опасность поражения молнией в этих местах выше.

  • Если ваш дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закройте окна и двери и не находитесь под окнами во время грозы.

  • Не разговаривайте по стационарному телефону (это может привести к электрическому или акустическому удару).

  • Объясните детям, что опасен не шум, а молния.

  • Немедленно сообщайте о несчастных случаях по телефону 112.

    Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии