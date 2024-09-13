Полный таможенный контроль: за последний месяц на эстонско-российской границе выявлено почти 600 нарушений

„Если мы выявляли в среднем 22 нарушения в день за первые семь месяцев этого года без проведения полного таможенного контроля, то вместе с ним на сегодняшний день количество нарушений упало до 18. Это свидетельствует о том, что явный превентивный характер для пересекающих границу носили сообщения о введении полного таможенного контроля“, – сказала Урсула Риймаа, заместитель генерального директора по таможне. „Количество нарушений, хотя и уменьшилось, но ситуация вызывает высокую тревогу, поэтому таможенники ежедневно как проверяют товары, так и знакомят людей с информацией.“

НТД выявил за последний месяц на Нарвском пограничном пункте 399 нарушений, в Лухамаа – 100 и в Койдула – 84.

По словам Урсулы Риймаа, переход к полному таможенному контролю стал важным шагом для обеспечения соблюдения международных санкций и предотвращения перемещения в Россию запрещённых товаров (в том числе и используемых в военных целях). „Таможенники НТД воспрепятствовали попаданию в Россию значительного количества товаров, находящихся под санкциями, с момента их введения. В прошлом месяце, как и ранее, были обнаружены следующие запрещённые товары: запчасти и принадлежности огнестрельного оружия; запчасти для транспортных средств и машин; аккумуляторы для дронов и лопасти пропеллеров; радиоприёмники, подводные камера и компьютер“.

По словам Риймаа, попытки перевести в Россию евро по-прежнему являются наиболее распространёнными нарушениями на пограничных пунктах. „В Россию запрещено ввозить банкноты государств-членов Европейского союза (хотя Еврокомиссия указала, что исключения возможны, но она не назвала конкретных величин валют); поскольку евро не является официальным платёжным средством в России, то для того, чтобы избежать неприятностей, мы просим людей, пересекающих границу, считаться с действующим запретом, а не надеяться на применение исключения“.