Полный таможенный контроль: за последний месяц на эстонско-российской границе выявлено почти 600 нарушений
Налогово-таможенный департамент перешел 8 августа от проверок по оценке рисков на полный таможенный контроль, который проводится на пограничных контрольно-пропускных пунктах Нарвы, Койдула и Лухамаа по направлению из Эстонии в Россию, во время которого проверяются абсолютно все люди, транспортные средства и товары, пересекающие границу. Почти 600 нарушений было выявлено в течение месяца.
„Если мы выявляли в среднем 22 нарушения в день за первые семь месяцев этого года без проведения полного таможенного контроля, то вместе с ним на сегодняшний день количество нарушений упало до 18. Это свидетельствует о том, что явный превентивный характер для пересекающих границу носили сообщения о введении полного таможенного контроля“, – сказала Урсула Риймаа, заместитель генерального директора по таможне. „Количество нарушений, хотя и уменьшилось, но ситуация вызывает высокую тревогу, поэтому таможенники ежедневно как проверяют товары, так и знакомят людей с информацией.“
По словам Урсулы Риймаа, переход к полному таможенному контролю стал важным шагом для обеспечения соблюдения международных санкций и предотвращения перемещения в Россию запрещённых товаров (в том числе и используемых в военных целях). „Таможенники НТД воспрепятствовали попаданию в Россию значительного количества товаров, находящихся под санкциями, с момента их введения. В прошлом месяце, как и ранее, были обнаружены следующие запрещённые товары: запчасти и принадлежности огнестрельного оружия; запчасти для транспортных средств и машин; аккумуляторы для дронов и лопасти пропеллеров; радиоприёмники, подводные камера и компьютер“.
По словам Риймаа, попытки перевести в Россию евро по-прежнему являются наиболее распространёнными нарушениями на пограничных пунктах. „В Россию запрещено ввозить банкноты государств-членов Европейского союза (хотя Еврокомиссия указала, что исключения возможны, но она не назвала конкретных величин валют); поскольку евро не является официальным платёжным средством в России, то для того, чтобы избежать неприятностей, мы просим людей, пересекающих границу, считаться с действующим запретом, а не надеяться на применение исключения“.
Кроме того, в течение этого месяца были выявлены неоднократные нарушения, многочисленные ошибки с кодами товаров в таможенной декларации, подделки документов и т. д. „Пограничный пункт Лухамаа особенно выделился по части последнего“, – отметила Урсула Риймаа, а также подчеркнула, что умышленное нарушение санкций является преступлением, в отношении которого уголовное производство ведёт Департамент полиции безопасности, а дальнейшее производство рассматривает прокуратура.
НТД напоминает лицам, пересекающим границу, что перед тем, как отправиться в поездку, а также избежать ввоза запрещённых товаров, необходимо внимательно ознакомиться с требованиями международных санкций. Дополнительную информацию можно получить на веб-странице департамента или по телефону таможенной поддержки клиентов. Поскольку полный таможенный контроль занимает больше времени, чем обычный, основанный на рисках, то НТД просит планировать для пересечения границы больше времени, чем раньше. По словам Урсулы Риймаа, это обозначает следующее: по прибытии в Нарвский пограничный пункт поздно вечером стоит предусмотреть возможность, что границу можно будет пересечь только утром; несмотря на то, что время летних отпусков подходит к концу и количество пересечений границы снижается. „Нарвский пограничный пункт открыт с 7.00 до 23.00, а пограничные пункты Лухамаа и Койдула работают круглосуточно“, – пояснила Риймаа.
Таможенники НТД проверяли до 8 августа 2024 товары, вывозимые через границу, на основе рисков, которые включали в себя их автоматический анализ, направления на контроль как по официальному, так и по случайному выбору. Более 100 000 таможенных проверок было проведено и свыше 10 000 нарушений было выявлено при использовании этих методов с 2022 года, когда началась полномасштабная война и введены международные санкции. Переход на полный таможенный контроль плавно произошёл 8 августа соответственно решению Правительства ЭР и оценке угроз, данной НТД-ом.
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