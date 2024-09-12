Сотрудник Спасательного департамента, устроивший на служебном катере увеселительную прогулку, лишился работы

„Речь идет о руководителе команды, пассажиры были его знакомыми“, — сказала руководитель Лыунаского спасательного центра Тагне Тяхе и подтвердила, что лодка совершала увеселительную поездку. При этом сотрудник Спасательного департамента употреблял алкоголь и воспользовался служебным катером самовольно в нерабочее время.

По словам Тяхе, такие действия явно противоречат правилам и ценностям Спасательного департамента: „Мы считаем такое поведение неприемлемым, и он уходит с работы“.

Транспортные средства департамента, в том числе лодки, можно использовать только в рабочих целях. В связи со случившимся работника ведомства напомнят правила.

Более подробно об инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.

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