Сотрудника Спасательного департамента задержали, когда он пересек российско-эстонскую границу на катере ведомства. Он был пьян

В 16:09 удалось связаться с экипажем лодки и сообщить об ошибке, после чего они развернулись и в 16:10 вернулись на эстонскую сторону.

Их встретили пограничники, которые задержали катер, пересекший линию временного контроля. Это было судно, принадлежавшее Спасательному департаменту.

Пограничник доставил водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где на водителя катера составили протокол о правонарушении за незаконное пересечение контрольной линии и управление водным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп пояснила RusDelfi, что это был их сотрудник, который самовольно воспользовался лодкой в ​​нерабочее время. „Цель поездки не была связана с работой. Мы работаем над выяснением обстоятельств. Это очень досадный инцидент, и мы полностью сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны“, - отметила пресс-секретарь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .