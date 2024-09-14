14.09.2024, 19:04
Многие учителя уходят в репетиторство из-за ряда плюсов. Например, можно преподавать математику через Minecraft
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом месяце RusDelfi писал об открывшемся курсе для учителей, которые бы хотели освоить преподавание онлайн и уйти в сферу репетиторства и онлайн-школ. Мы пообщались с теми, кто только что закончил первый поток и готов применять знания на практике.
По образованию Наталья - учитель математики. Она работала в школе до 2007 года, а после сокращения ушла работать в офис. Потом она возвращалась к преподаванию, но из-за небольшой зарплаты все-таки опять вернулась к офисной работе. Однако в последнее время женщина все чаще задумывается о том, чтобы опять стать учителем, - вокруг нехватка специалистов со знанием языка, а Наталье нужно всего лишь пойти и подтвердить знание языка на категорию.
Уже заказано?