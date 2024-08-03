В Европе большой спрос на русскоязычных преподавателей? Покинувшие эстонские школы учителя смогут продолжить карьеру(73)
С начала августа в Таллинне не вышло на работу около 80 учителей из-за их несоответствия языковым требованиям. Неужели специалистам придется менять профессию и идти на низкоквалифицированную работу? Кажется, у Школы навыков будущего Paprika есть альтернатива.
По последним данным Центра мониторинга развития, каждый год общеобразовательные школы Эстонии временно или навсегда покидают в среднем 1500 учителей. Кроме того, предыдущие исследования показали, что треть начинающих учителей покидают профессию в течение первых трех лет работы. И дело тут не только в языке - хотя переход на эстоноязычное образование и повлиял во многом на стабильность и уверенность в завтрашнем дне сотен специалистов. На первый взгляд, единственным выходом кажется доведение своего эстонского до совершенства. Однако многим кажется такая задача невыполнимой - тем более в сжатые сроки и при наличии полноценной работы. Но есть и другой выход, который предлагает Школа навыков будущего Paprika.
Ее руководитель, Яна Гашкова, поясняет для RusDelfi, что цель их новой программы - поддержать русскоязычных преподавателей в непростое время и дать возможность не ограничиваться в своей работе крошечным эстонским рынком, а использовать свой опыт и знания на глобальном пространстве. Иными словами, школа предлагает не менять свою профессию, но изменить формат работы, перейдя на преподавание онлайн.
Сам курс начинается с работы с психотерапевтом. „Наша коллега достаточно категоричная, но я считаю, что она — одна из лучших психотерапевтов в Эстонии, которых я вообще знаю, - делится Яна. - По своему личному опыту знаю, настолько быстро она умеет „перепрошить“ мозг и настроить человека на нужный лад! Я сейчас общаюсь с учителями и слышу, что очень многие из них в достаточно подавленном состоянии. Она же умеет быстро „собрать“, и человек снова получает веру в себя“.
Русскоязычные учителя востребованы в Европе?
Но какая целевая аудитория будет у прошедших курс специалистов? Кого будут учить вчерашние преподаватели эстонских школ? Где будут искать клиентов? Яна Гашкова поясняет, что запрос на хороших русскоязычных преподавателей в Европе довольно высок.
„Я сама много путешествую, общаюсь с разными людьми. И я вижу, что русскоязычная община на сегодняшний день разбросана по всему миру. В том числе смене места жительства поспособствовали произошедшие события. И если у нас пока есть еще хоть какое-то русскоязычное образование, во многих странах этого вообще в принципе нет.
Русскоязычных много в Сербии, в Португалии, в Германии, в Штатах и прочих странах. И никто, например, в Португалии не будет думать о том, чтобы у тебя было обучение на русском языке - очень маловероятно. Но ведь ребята все равно нуждаются в помощи, и поэтому и получается, что, умея преподавать онлайн, умея делать это классно, преподаватель получает доступ ко всем этим русскоязычным ребятам по всему миру, которых сейчас очень очень и много.
Им нужен такой онлайн-преподаватель, который распакует и объяснит предмет и сделает это интересным для них способом“. Фактически, речь идет о дополнительном образовании, которое поможет усваивать школьную программу на иностранном языке. По сути - это старое доброе репетиторство на новый лад.
Яна признается, что создать такую программу побудило несколько моментов. Это и реальный спрос на русскоязычных преподавателей в Европе, который Яна давно уже отмечает, и та ситуация, которая складывается в Эстонии.
„Мне искренне по-человечески не хочется, чтобы люди, которые имеют огромный преподавательский опыт, знания и умение преподавать шли в Töötukassa, которая отправляла бы их работать „за кассу“. Мне хочется, чтобы эти кадры сохранились, и их навыки приносили пользу нашим детям и обществу. Тем более, если потребность в них так велика. И тем более сейчас, когда все занятия будут переводится на эстонский язык. Кому-то эстонский дается легко - например, моей дочери. Оказалось, что ей точные науки на эстонском даются даже легче, чем на русском. Но я знаю, что так не у всех. И поэтому, конечно, такая поддержка будет очень-очень нужна“.
Кто такой дигипедагог?
Программа, которая призвана помочь учителям, называется „Дигипедагог“. Может показаться, что раз ты умеешь преподавать в реальной жизни и пользоваться Zoom, то и онлайн-занятия провести сумеешь. Яна Гашкова поясняет, что на самом деле вопрос не в умении пользоваться платформой, а в том, как построен урок. Будет ли он интересным и увлекательным, или перед учениками на протяжении 45 минут будет находиться „говорящая голова“.
„Можно использовать различные современные методы, начиная от Kahoot, которым на сегодняшний день уже многие пользуются, и заканчивая кучей других инструментов: досок, искусственного интеллекта и прочих приложений, которые помогают подавать материал интересным образом. Таким, который доступен и привычен для современной молодежи. Сегодня есть даже такое приложение, которое помогает учебный материал переложить на рэп. Не говоря о других возможностях.
То есть дигипедагог — это тот, кто владеет целым набором разных методов и приложений, умеет создавать урок, который вовлекает и построен с учетом особенностей современной молодежи и той среды, в которой они вращаются.
Сейчас у нас в тестовой группе самой младшей ученице 23 года, а самой старшей - 53. Вот такой разброс. И та, и другая справляются. Понятно, что молоденькой девчонке проще. Она, конечно, эти все рэпчики и прочие штуки делает на лету. Но, с другой стороны, у опытного педагога есть опыт, знания, глубокое и многогранное понимание предмета и прочие — прочие плюсы. Главное — прийти и попробовать“.
О программе
Первые потоки программы „Дигипедагог“ объемом 66 академических часов рассчитаны на 6 недель обучения. Программа была создана с учетом потребностей и мнений преподавателей, собранных в ходе специально собранной фокус-группы.
Первый блок курса посвящен практическим инструментам для создания учебного контента и вспомогательным платформам для преподавания онлайн. Дополнительной ценностью в условиях нехватки спец.педагогов по всей стране, является модуль об адаптации онлайн-материалов для детей с особыми образовательными потребностями.
Второй блок предназначен для тех педагогов, кто хочет начать зарабатывать или подрабатывать самостоятельно. В эту часть курса войдут занятия по основам бухгалтерии и предпринимательства, а также занятия по маркетингу, чтобы научиться заявлять о себе в социальных сетях.
Все это будет подкреплено занятиями с психотерапевтом, который поможет стряхнуть с себя накопившийся стресс и поверить в себя, свою ценность и нужность.
Школа навыков будущего Paprika является партнером по учебной карте Эстонской кассы по безработице. Также можно приобрести обучение в рассрочку сроком до 5 лет.
Найти подробную информацию и зарегистрироваться на курс „Дигипедагог“ можно по ссылке.
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