В Европе большой спрос на русскоязычных преподавателей? Покинувшие эстонские школы учителя смогут продолжить карьеру

„Я сама много путешествую, общаюсь с разными людьми. И я вижу, что русскоязычная община на сегодняшний день разбросана по всему миру. В том числе смене места жительства поспособствовали произошедшие события. И если у нас пока есть еще хоть какое-то русскоязычное образование, во многих странах этого вообще в принципе нет.

Но какая целевая аудитория будет у прошедших курс специалистов? Кого будут учить вчерашние преподаватели эстонских школ? Где будут искать клиентов? Яна Гашкова поясняет, что запрос на хороших русскоязычных преподавателей в Европе довольно высок.

Дигипедагогика (цифровая педагогика) - самая молодая, но активно развивающаяся отрасль в области образования. В Эстонии цифровой переворот (Digipööre) в образовании является целью, заложенной в стратегии Эстонии, согласно которой обучение взрослых длится всю жизнь. Стратегия развития образовательной сферы на 2035 год подразумевает, что учителя, преподаватели и тренеры будут осведомлены о направлениях развития новых технологий, возможностях, рисках и способах использования, и смогут целенаправленно применять такие технологии в обучении.

Сам курс начинается с работы с психотерапевтом. „Наша коллега достаточно категоричная, но я считаю, что она — одна из лучших психотерапевтов в Эстонии, которых я вообще знаю, - делится Яна. - По своему личному опыту знаю, настолько быстро она умеет „перепрошить“ мозг и настроить человека на нужный лад! Я сейчас общаюсь с учителя ми и слышу, что очень многие из них в достаточно подавленном состоянии. Она же умеет быстро „собрать“, и человек снова получает веру в себя“.

Ее руководитель, Яна Гашкова, поясняет для RusDelfi, что цель их новой программы - поддержать русскоязычных преподавателей в непростое время и дать возможность не ограничиваться в своей работе крошечным эстонским рынком, а использовать свой опыт и знания на глобальном пространстве. Иными словами, школа предлагает не менять свою профессию, но изменить формат работы, перейдя на преподавание онлайн.

По последним данным Центра мониторинга развития, каждый год общеобразовательные школы Эстонии временно или навсегда покидают в среднем 1500 учителей. Кроме того, предыдущие исследования показали, что треть начинающих учителей покидают профессию в течение первых трех лет работы. И дело тут не только в языке - хотя переход на эстоноязычное образование и повлиял во многом на стабильность и уверенность в завтрашнем дне сотен специалистов. На первый взгляд, единственным выходом кажется доведение своего эстонского до совершенства. Однако многим кажется такая задача невыполнимой - тем более в сжатые сроки и при наличии полноценной работы. Но есть и другой выход, который предлагает Школа навыков будущего Paprika.

Русскоязычных много в Сербии, в Португалии, в Германии, в Штатах и прочих странах. И никто, например, в Португалии не будет думать о том, чтобы у тебя было обучение на русском языке - очень маловероятно. Но ведь ребята все равно нуждаются в помощи, и поэтому и получается, что, умея преподавать онлайн, умея делать это классно, преподаватель получает доступ ко всем этим русскоязычным ребятам по всему миру, которых сейчас очень очень и много.

Им нужен такой онлайн-преподаватель, который распакует и объяснит предмет и сделает это интересным для них способом“. Фактически, речь идет о дополнительном образовании, которое поможет усваивать школьную программу на иностранном языке. По сути - это старое доброе репетиторство на новый лад.

Яна признается, что создать такую программу побудило несколько моментов. Это и реальный спрос на русскоязычных преподавателей в Европе, который Яна давно уже отмечает, и та ситуация, которая складывается в Эстонии.

„Мне искренне по-человечески не хочется, чтобы люди, которые имеют огромный преподавательский опыт, знания и умение преподавать шли в Töötukassa, которая отправляла бы их работать „за кассу“. Мне хочется, чтобы эти кадры сохранились, и их навыки приносили пользу нашим детям и обществу. Тем более, если потребность в них так велика. И тем более сейчас, когда все занятия будут переводится на эстонский язык. Кому-то эстонский дается легко - например, моей дочери. Оказалось, что ей точные науки на эстонском даются даже легче, чем на русском. Но я знаю, что так не у всех. И поэтому, конечно, такая поддержка будет очень-очень нужна“.

Кто такой дигипедагог?