Приговор смягчили: хозяйка собак, изуродовавших молодую женщину, не обязана отбывать тюремный срок, а требование о компенсации сокращено наполовину(3)
Сегодня (11.09) Тартуский окружной суд согласился с приговором Тартуского уездного суда, что Моника Антон виновна в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В то же время окружной суд изменил назначенное Антон наказание и размер компенсации нематериального ущерба, которую она должна выплатить потерпевшей.
Антон обвиняется в том, что она вследствие своего бездействия и неосторожности причинила другому человеку тяжкий вред здоровью. Антон держала в селе Таммику (Пыльтсамаа) двух болших собак. Поскольку территория не была ограждена таким образом, чтобы собаки не могли выбраться за ее пределы, 12 ноября 2022 года они напали на 26-летнюю соседку на соседнем участке, причинив ей опасные для жизни травмы.
Тартуский уездный суд приговорил Антон к 10 месяцам лишения свободы и постановил, что из этого срока реально подсудимая должна отбыть два месяца. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал Антон выплатить более 100 000 евро в качестве компенсации имущественного и неимущественного ущерба.
Коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда нашла, в отличие от уездного суда, что Антон не предвидела возможности того, что ее собаки могут неожиданно напасть на другого человека на соседнем земельном участке и что в результате нападения собак будет причинен опасный для жизни вред здоровью. Раньше собаки, конечно, выходили за пределы своей территории, но ни разу не совершали даже отдаленно столь опасного. Лишь только кусали друг друга и гонялись за котятами. Но, конечно, Антон проявила халатность, она должна была учитывать, что предпринятых ею мер для ограничения свободы собак недостаточно, и что собаки могут в принципе повести себя опасно по отношению к людям.
Окружной суд принят ту точку зрения, что уездный суд допустил существенные ошибки при вынесении приговора Антон, и поэтому назначил наказание, которое явно не соответствует ее вине. Чтобы повлиять на Антон не требуется приговаривать ее к реальному лишению свободы. Окружной суд назначил обвиняемой в виде наказания шесть месяцев лишения свободы условно, которые не будут обращены к реальному исполнению, если осужденная не совершит в течение годичного испытательного срока новое умышленное преступление.
Уголовная коллегия окружного суда обязала Антон выплатить в пользу потерпевшей 50 000 евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб. По мнению окружного суда, суд первой инстанции допустил при назначении компенсации ущерба принципиальные ошибки. Окружной суд счел, что, потерпевшей, несомненно, были причинены очень тяжелые страдания и ей нужно присудить компенсацию за нематериальный ущерб, которая значительно больше по сравнению с тем, что имеется на сегодняшний день в судебной практике. При оценке размера компенсации за ущерб окружной суд принял во внимание тяжесть нарушения, допущенного Антон, вину и другие обстоятельства.
По мнению окружного суда, разумный размер компенсации нематериального ущерба, который соответствует тяжести деяния Антон, а также тяжести и длительности причиненного потерпевшей вреда здоровью составляет 50 000 евро.
Приговор окружного суда еще не вошел в законную силу.
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