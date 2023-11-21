ВИДЕО | Выжившая после нападения мастифа и овчарки Сандра надеется, что владелицу собак надолго отправят за решетку

В ноябре прошлого года общественность потрясли события, случившиеся в деревне Таммику волости Пылтсамаа. 26-летняя Сандра стала жертвой жестокого нападения собак, которые забежали в ее двор с соседнего хутора. Агрессивные собаки, одна породы мастиф, другая нечистокровная овчарка, повалили девушку на землю и стали ее терзать, одна оторвала часть скальпа, другая откусила левое ухо. Как сказала мать Сандры, травмы были настолько серьезные, что если бы нападение собак продолжалось еще несколько секунд, Сандра рассталась бы с жизнью.

Год спустя перед Тартуским уездным судом предстала владелица собак Моника Антон, в зал суда она пришла, замаскировавшись, надев парик и прикрыв лицо медицинской маской. Моника Антон отказалась давать комментарии телеканалу TV3 (сюжет о начавшемся суде прошел в новостях). В зале суда она стояла на своем: она не виновата. „Производство идет, мы не даем комментарии“, - сказал после заседания адвокат Моники Антон.

Как сказал Олави-Юри Луйк, адвокат Сандры, поведение владелицы собак свидетельствует о том, что ей абсолютно чуждо чувство сопереживания и эмпатии. „В настоящий момент факт нападения собак не оспаривается. Не подлежит сомнению и тот факт, что собаки принадлежали Монике Антон, но извинений с ее стороны не последовало до сих пор“, - сказал Олави-Юри Луйк. (После нападения на Сандру собак усыпили).

Монике Антон предъявлено обвинение по статье Пенитенциарного кодекса „Нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“, а также по статье, в соответствии с которой человек несет ответственность за бездействие в ситуации, когда он был обязан не допустить последствий. Адвокат Сандры обратил внимание на то обстоятельство, что семья пострадавшей неоднократно ставила в известность и полицию, и местное самоуправление, управу волости Пыльтсамаа о том, что по принадлежащей ей земле бегают чужие собаки. „Обвиняемая давно знала о том, что ее собаки доставляют соседям проблемы, но ничего не сделала для того, чтобы изменить ситуацию“, - добавил Луйк.