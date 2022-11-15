РЕПОРТАЖ | Собаки загрызли женщину до полусмерти. Закон позволяет вмешаться в случае причинения вреда здоровью или имущественного ущерба

Пылтсамаа, деревня Таммику, хутор Вялья. Около четырех часов дня в минувшую субботу 26-летняя Сандра собралась в баню. Направляясь из дома к расположенной чуть в стороне бане, Сандра увидела, как во двор забежали собаки с соседского хутора Соояагу. Сандра ничуть не удивилась этому. За последние годы эти большие собаки, тибетский мастиф и нечистокровная овчарка, постоянно забегали на соседскую территорию. Дважды собаки нападали на принадлежащую семье Синиметс небольшую собачку Софи, но людей не трогали. Сандра, достав телефон, решила заснять собак, чтобы иметь доказательство того, что собаки проникли на чужую территорию.