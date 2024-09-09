ОТ РЕДАКЦИИ | Россия сделала ставку на кибервойну против Эстонии. И проиграла

В пятницу различные эстонские органы безопасности провели пресс-конференцию, где представили обзор о кибератаках на государственные учреждения Эстонии, организованных российской военной разведкой ГРУ.

КаПо установила, что воинская часть 29155 Главного управления Генерального штаба Российской Федерации вела атаки против Эстонии с 2020 года. Были также установлены личности трех офицеров ГРУ, подозреваемых в совершении атак: Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко. Первый раз в истории Эстонии получилось точно идентифицировать тех, кто стоит за кибератаками, и выяснить все обстоятельства. Это своего рода победа для эстонских органов безопасности, их следует похвалить за хорошую работу.

Наш восточный сосед серьезно относится к кибервойне и продуманно и организованно воюет на этом фронте

Кстати, на прошлой неделе пришли еще новости из сферы кибербезопасности: спецслужбы России создали зеркальные сайты ряда западных СМИ, чтобы распространять дезинформацию. „Зеркалили“ они в том числе и Delfi. Это еще раз доказывает, насколько серьезно наш восточный сосед относится к кибервойне и сколь продуманные и организованные действия ведутся им на этом фронте.

История кибератак против нашей страны началась в апреле 2007 года. Тогда были атакованы сайты госучреждений, банков, СМИ и других предприятий. Это стало неожиданностью для Эстонии, жители не могли на протяжении нескольких дней зайти на сайты, чтобы получить необходимые услуги. Эстония в то время к такому просто была не готова, несмотря на то, что сама себя видела „тигром“ в области цифровых технологий. Урок был выучен, и после этого эстонское государство стало серьезно относиться к собственной кибербезопасности. Сегодня можно уверенно сказать, что наша страна является одним из лидеров в этой области по навыкам и готовности противостоять таким вторжениям.

Эстония многие годы основательно готовилась и инвестировала в эту сферу. Теперь, анализируя события прошлой недели, можно сказать, что проверка пройдена успешно и мы готовы. Россия сделала ставку на кибервойну против Эстонии. И проиграла.

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