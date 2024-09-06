ФОТО | Полиция о кибератаках российской военной разведки: утащили то, что смогли

По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбура, в 2020 году были использованы неисправленные уязвимости в системе безопасности и были совершены проникновения в системы, которые представляли для злоумышленников интерес. „Утащили то, до чего смогли добраться“, - сказал Амбур на совместной пресс-конференции прокуратуры, Полиции безопасности (КаПо), МИД и полиции.