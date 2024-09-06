ЧП и криминал
06.09.2024, 14:30

ФОТО | Полиция о кибератаках российской военной разведки: утащили то, что смогли

 

В ноябре 2020 года Департамент государственной инфосистемы (RIA) обнаружил, что на ИТ-инфраструктуру Эстонии ведутся атаки. Кибератакам подверглись Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел. Эстония назвала автором этих атак российскую военную разведку.

По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбура, в 2020 году были использованы неисправленные уязвимости в системе безопасности и были совершены проникновения в системы, которые представляли для злоумышленников интерес. „Утащили то, до чего смогли добраться“, - сказал Амбур на совместной пресс-конференции прокуратуры, Полиции безопасности (КаПо), МИД и полиции.

Из Департамента здоровья украли данные анкет о здоровье 10 000 человек, получивших диагноз „коронавирус“. Из сферы ответственности Минэкономики было украдено почти 360 гигабайт информации, большую часть которой составляли всякие технические данные. Что касается более существенных вещей, то были похищены материалы для внутреннего пользования ведомства, включая стратегические документы, списки сотрудников и материалы по заработной плате.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии