06.09.2024, 14:30
ФОТО | Полиция о кибератаках российской военной разведки: утащили то, что смогли
В ноябре 2020 года Департамент государственной инфосистемы (RIA) обнаружил, что на ИТ-инфраструктуру Эстонии ведутся атаки. Кибератакам подверглись Министерство экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел. Эстония назвала автором этих атак российскую военную разведку.
По словам начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Аго Амбура, в 2020 году были использованы неисправленные уязвимости в системе безопасности и были совершены проникновения в системы, которые представляли для злоумышленников интерес. „Утащили то, до чего смогли добраться“, - сказал Амбур на совместной пресс-конференции прокуратуры, Полиции безопасности (КаПо), МИД и полиции.
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