Воинское подразделение ГРУ осуществило кибератаки против государственных учреждений Эстонии
Полиция безопасности в сотрудничестве с 14 службами 10 государств, в ходе совместной операции „Toy Soldier“ установила, что воинская часть 29155 под командованием Генерального штаба Российской Федерации (ГРУ) создала кибервозможности и начиная с 2020 года осуществляли кибератаки как против Украины, так и против стран НАТО и ЕС, в том числе и против Эстонии.
Центральная криминальная полиция под руководством Государственной прокуратуры провела уголовное производство, в ходе которого было установлено, что это же подразделение в 2020 году совершило кибератаки против государственных учреждений Эстонии. В ходе уголовного производства были установлены три офицера ГРУ, в отношении которых есть основание подозревать их в осуществлении кибератак: Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко.
„Мы выявили первые зацепки и подозреваемого уже на ранней стадии расследования, что позволило нам в сотрудничестве с другими органами предотвратить больший ущерб и распространение“, — сказал Аго Амбур, руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью.
Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о заключении под стражу троих подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии. Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство и выдал ордер на заочный арест.
По словам государственного прокурора Вахура Верте, трое мужчин объявлены в международный розыск на основании ордеров на арест. „Хотя в настоящее время известно, что подозреваемые находятся в России, но международный розыск и ордера на арест означают, что, когда они выезжают из России, они подвергаются реальному риску быть задержанными какой-либо страной и экстрадированными в Эстонию для судебного производства,“ сказал государственный прокурор Вахур Верте.
Полиция безопасности, в рамках совместной операции под именем „Toy Soldier“, поделилась с международными партнерами на различных этапах взаимного расследования важной новой и дополнительной информацией, которая дополнила наши и их сведения. Особенно в той части, которая касается киберподразделения, организовавшего кибератаки. Также США назначили награду в размере 10 миллионов долларов США в отношении выявленных в Эстонии лиц.
Воинское подразделение ГРУ 29155 отвечает за попытки государственного переворота, саботаж, диверсионные операции и покушения на убийства в Европе. Целью Российской Федерации является демонтаж и переустройство архитектуры безопасности Европы, и мирового порядка, основанного на правилах, а также восстановление сфер политического влияния. Таким образом, созданные при воинском подразделении ГРУ кибервозможности представляют угрозу национальной безопасности Эстонии.
„Кибероперации по саботажу, получению разведданных или проведению информационных операций являются, согласно военной доктрине Российской Федерации, важной составляющей гибридной войны. Мы также защищаем государственную безопасность Эстонии в киберпространстве и разоблачаем не только физических шпионов, но и кибершпионов,“ прокомментировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.
29155 продолжил свою деятельность против государственных сетей Эстонии и против других государств. Благодаря сотрудничеству Центральной Криминальной Полиции, Полиции безопасности и Департамента государственной инфосистемы (оперативного отдела кибербезопасности Эстонии) по обеспечению кибербезопасности удалось обнаружить и предотвратить кибератаки.
Кибербезопасность государства обеспечивается непрерывной работой по выявлению и устранению уязвимостей, которые зависят как от людей, так и от систем. Это означает модернизацию систем, плановое устранение слабого звена в системе безопасности, использование изолированных сетей и многоуровневой аутентификации.
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