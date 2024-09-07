В Воронежской области проводят эвакуацию после атаки БПЛА

Власти Воронежской области проводят эвакуацию гражданского населения из села в Острогожском районе, рядом с которым произошел крупный пожар после атаки беспилотника ВСУ. Об этом в ночь на субботу, 7 сентября, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По информации Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, возгорание произошло на складе боеприпасов, который, как сообщалось ранним утром 7 сентября, горел и детонировал уже несколько часов. Воронежский губернатор также заявил, что пожар, начавшийся в результате падения обломков сбитого российской ПВО дрона, перешел на „взрывоопасные предметы“, после чего „началась детонация“. Однако о каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

Позднее Александр Гусев написал, что на территории Острогожского района был объявлен режим ЧС. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал.

В ту же ночь Минобороны России отчиталось о четырех сбитых украинских беспилотниках над Белгородской и Курской областями РФ.

Не первая эвакуация мирных жителей в Воронежской области за последние недели

28 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале также сообщил об эвакуации жителей двух населенных пунктов после ночной атаки беспилотников ВСУ. Тогда, так же как и в ночь на 7 сентября, падение фрагментов БПЛА вызвало „возгорание вблизи взрывоопасных объектов“.

До этого вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов в Острогожском районе Воронежской области 24 августа. В результате удара пострадали два человека - одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, другая получила ссадины. Тогда также было принято решение об эвакуации местного населения.