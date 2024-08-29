Генштаб ВСУ подтвердил удары по двум нефтебазам в России

Комментируя удар по нефтебазе в Ростовской области, Генштаб ВСУ заявил, что „поражен еще один стратегический объект российских оккупантов“. Удар по нефтебазе, как утверждается, нанесли подразделения Сил специальных операций и Главного управления разведки Минобороны Украины. В результате атаки, заявили в Генштабе, загорелись резервуары с нефтепродуктами, к ликвидации пожара привлекли пожарные поезда. Об этом пишет Медуза.

Кроме того, добавили в ВСУ, украинские военные нанесли удар по полевому артиллерийскому складу группировки российских войск „Запад“ в Воронежской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 28 августа в Каменском районе региона в результате атаки беспилотников „произошло возгорание на топливном складе“, никто не пострадал. Дроны атаковали нефтебазу у трассы М-4 „Дон“, загорелись три цистерны с топливом, писал телеграм-канал Baza. Утром 29 августа издание 161.ru сообщило, что, по словам водителей, проезжавших по трассе, на нефтебазе ночью взорвался и загорелся еще один резервуар. Тушение пожара продолжается.

Из-за пожара на нефтебазе в Ростовской области в небо поднимается черный дыма. По оценке 161.ru, основанной на спутниковом снимке, уже к 11:00 28 августа шлейф дыма растянулся не менее чем на 30 километров.

Об атаке беспилотников в Кировской области 28 августа сообщал глава региона Александр Соколов. По его словам, дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов, но возгорания не произошло. Беспилотники впервые атаковали Кировскую область.

В Воронежской области, как сообщал 28 августа губернатор Александр Гусев, из-за падения сбитого украинского беспилотника в Россошанском районе произошло „возгорание вблизи взрывоопасных объектов“. Глава региона заявил, что детонации не произошло, но жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. О каких „взрывоопасных объектах“ шла речь, Гусев не уточнял.