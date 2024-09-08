Учитель: Мы относимся к совсем разным культурным кругам. Русскоязычные дети не знают все те вещи, которые для эстонцев нормальны

„Мы относимся к совсем разным культурным кругам. Русскоязычные дети не знают все те вещи, которые нормальны для эстонцев. Например, дети не знают, что такое эстонское телевидение. Если мы говорим про медиа вообще, то первый раз большинство из них со мной читает, смотрит. Или взять культуру, музыку, фильмы… Дети знают об этом только тогда, когда учителя на уроке занимались и показывали. Если нет, то приходится очень многое объяснять. Большинство из тех тем для них — вообще новость, даже эстрада. Мы даже разную музыку слушаем. Это для меня было очень большим открытием, потому что я думала, что да, мы разные, но чтобы такая разница… Но для меня это и радость, потому что я могу заниматься с детьми на уроках и открывать им новый мир“.

Маре уверяет: сейчас вопросом преодоления такого культурного различия занимается школа и детский сад. „Но, вообще-то, как говорят эстонцы, если ты сам не читаешь как родитель, тогда и дети не будут читать книжки. Потому что дети не видели этого. У тебя могут быть дома книги, да, но от того пользы мало. Но все-таки надо читать вместе — по-моему, это самое важное. Если для родителей важно заниматься и знать, какие вещи происходят у нас вокруг, тогда и дети будут заниматься этим. Вместе посмотреть фильм, сходить на выставку. На любом языке — хоть на эстонском, хоть на русском. Это самое важное“.

Маре считает: как только дети начнут соприкасаться с культурами друг друга, интеграция пойдет намного быстрее. „У нас есть общая тематика. Если мы знаем спортивные эстонские команды, музыкантов, тогда из этого будет беседа. Если у нас общего нет, откуда тогда у нас что-то вообще появится? Не появится“.

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