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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
06.09.2024, 07:00

10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | „Дети находят язык общения, если не на эстонском или русском, то на английском. И не делают из этого проблему. Из этого проблему делают родители“

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С 1 сентября в Эстонии началась реформа образования. Волнения и страхи перед переходом на эстонский язык обучения есть практически у каждого русскоязычного родителя. Например, такой: их дети все равно не будут общаться со своими эстонскими сверстниками. RusDelfi поговорил с экспертами в сфере интеграции на эту тему.

Специальный проект RusDelfi „10 страхов перехода“ предлагает вместе бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения.

Маре Райс — учитель истории и обществоведения, в образовании больше сорока лет, работает в том числе и с русскоговорящими детьми по программе погружения. Специалист отмечает, что в изучении языка есть одна важная особенность — ребенок должен быть мотивирован.

„Самое важное, чтобы была цель. Почему я занимаюсь этим языком, что я хочу, чего моя семья хочет? Не только в школе учительница говорит, что я должен учить. Дети тоже должны задуматься, зачем им этот эстонский язык. У меня 9-й класс, русская школа. Девочки знали, что они хотят сдать экзамен по

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