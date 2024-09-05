Осиновский: мне искренне жаль, что канал не смог просто сказать: „Нам стыдно, такого больше не повторится!“

„Я рад, что Kanal 2 решил удалить постыдный сюжет, в котором высмеивали и представляли в негативном свете школьников, чей родной язык – русский. Журналиста заставили уйти. Однако какие выводы сделал сам канал? Какова ответственность редактора за то, что материал был смонтирован и выпущен в эфир в таком виде?

Ответ можно увидеть в разъяснении во вчерашнем выпуске программы „Reporter“. Оно сводится к широко распространенной среди политиков форме извинений: „Прошу прощения, если меня неправильно поняли!“. На деле это не извинение, а скорее обвинение в адрес тех, кто „неправильно понял“. Я, мол, ничего плохого не сделал, это вы ошиблись. Такое извинение ровным счетом ничего не стоит.

Мне искренне жаль, что в случае подобного гротеска, когда для освещения общественной проблемы использовали наиболее уязвимых, канал не смог просто сказать: „Нам стыдно, такого больше не повторится!“

Да, для меня эта история – личная. В 1992 году я пошел в эстоноязычный первый класс Азериской средней школы (в школе были классы с обучением на эстонском и русском языках). Тогда я очень слабо владел эстонским, и даже не могу представить, как бы себя почувствовал, если б 1 сентября ко мне подошел журналист и начал проверять мои знания языка. Нужно быть совершенно бессердечным, чтобы испортить ребенку его первый в жизни День знаний.

Я знаю, что это чувство разделяют десятки тысяч людей в Эстонии, для которых этот случай тоже очень личен.

И еще один момент заставляет задуматься. По поводу этой ситуации высказались многие эстонские политики. Спасибо министру образования Кристине Каллас за ее четкую позицию! Кристина родом из Кивиыли, она – эксперт по интеграции, и сама „наполовину русская“ (ее слова), поэтому она хорошо понимает это чувство. Также свое мнение выразили Владимир Свет, Яна Тоом, Михаил Кылварт и Алексей Яшин. Что-то здесь не так, но почему?“ - вопрошает Осиновский в социальных сетях.

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