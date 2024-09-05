„За противостоянием, связанным с изучением языка, стоят пророссийские политики“. Автор скандального репортажа принесла извинения(18)
Автор скандального репортажа о переходе на эстонский язык обучения Керту Юккум принесла в соцсетях извинения тем, кого задел данный сюжет. Она сказала, что „пророссийские политики“ настраивают русскоязычную часть общества на неприятие связанных с изучением языка реформ, чем подрывают безопасность страны.
„Мне жаль, что репортаж о первом школьном дне, подготовленный совместно с редакцией, произвел не тот эффект, который планировался. Приношу свои извинения, если это кого-то обидело. Намерение было благим, а целью было показать сегодняшнюю ситуацию на начальном этапе перехода на эстонский язык обучения. Для ясности: это был ребенок не из спецшколы, и согласие на интервью дала его бабушка. Желаю ему удачи на школьном пути и в изучении языка!“ — написала Керту Юккум в своем посте в Facebook.
„Важно, что за сегодняшними решениями и противостоянием, связанным с изучением языка, стоят пророссийские политики, и это реальная угроза безопасности нашей страны“, — добавила Юккум.
Как стало известно сегодня утром, Kanal 2 прекратил сотрудничество с Юккум, также принеся свои извинения зрителям. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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