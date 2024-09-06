10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | „Дети находят язык общения, если не на эстонском или русском, то на английском. И не делают из этого проблему. Из этого проблему делают родители“

Маре Райс — учитель истории и обществоведения, в образовании больше сорока лет, работает в том числе и с русскоговорящими детьми по программе погружения. Специалист отмечает, что в изучении языка есть одна важная особенность — ребенок должен быть мотивирован.

„Самое важное, чтобы была цель. Почему я занимаюсь этим языком, что я хочу, чего моя семья хочет? Не только в школе учительница говорит, что я должен учить. Дети тоже должны задуматься, зачем им этот эстонский язык. У меня 9-й класс, русская школа. Девочки знали, что они хотят сдать экзамен по