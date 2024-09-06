10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | „Дети находят язык общения, если не на эстонском или русском, то на английском. И не делают из этого проблему. Из этого проблему делают родители“

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С 1 сентября в Эстонии началась реформа образования. Волнения и страхи перед переходом на эстонский язык обучения есть практически у каждого русскоязычного родителя. Например, такой: их дети все равно не будут общаться со своими эстонскими сверстниками. RusDelfi поговорил с экспертами в сфере интеграции на эту тему.
Маре Райс — учитель истории и обществоведения, в образовании больше сорока лет, работает в том числе и с русскоговорящими детьми по программе погружения. Специалист отмечает, что в изучении языка есть одна важная особенность — ребенок должен быть мотивирован.
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