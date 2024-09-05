СМИ: известный эстонский бизнесмен корректировал избирательные списки Isamaa и контролировал партийную политику

Чтобы продемонстрировать влияние Пруунсильда на политиков Isamaa, прокурор представил в суде доказательства, включающие обширную переписку, которую он вел с партийными политиками. Например, с ноября 2021 года Пруунсильд и член парламентской фракции Isamaa Рийна Солман созванивались по телефону 402 раза.

Весной 2021 года такие члены партии, как Тынис Пальтс и Март Луйк, отчитывались перед Пруунсильдом о своей работе по обзвону членов партии с целью убедить их голосовать за Хелира-Вальдора Сеэдера на съезде, где последнего в итоге и выбрали председателем.

Из представленной на суде переписки стало известно, что Пруунсильд очень активно вмешивался в составление списков партии на осенние местные выборы 2021 года и распределение должностей в Тартуской мэрии.

Политики Isamaa, однако, продолжают преуменьшать влияние Пруунсильда на партию: бывший председатель Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер, тесно общавшийся с Пруунсильдом заявляет, что представленная в суде переписка не имеет значения и не означает, что Пруунсильд что-то решал.

„Решения в партии принимают руководство и совет. Неверно утверждать, что Пруунсильд определяет, кто где будет в партии“, — завляет нынешний лидер Isamaa Урмас Рейнсалу.

Как ранее сообщал RusDelfi, Прийт Хумал, ушедший с поста вице-мэра Тарту из-за подозрений в коррупции, и предприниматель Парвел Пруунсильд предстали в начале августа перед судом. Им предъявлены обвинения по двум эпизодам: в нарушении ограничения деятельности, а так же в пособничестве и подстрекательстве к тому же преступлению.

Обвинение связано со старым зданием Эстонского национального музея (ERM) на улице Куперьянова в Тарту, которое стояло пустым с 2017 года после переезда ERM и которое теперь выкупила компания Korp! Sakala, членом которой является Парвель Пруунсильд.

По данным прокуратуры, недвижимость хотел приобрести город Тарту, который также имел право преимущественной покупки. Согласно подозрению, Пруунсильд поручил вице-мэру Прийту Хумалу заставить город отказаться от сделки.