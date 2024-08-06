06.08.2024, 12:57
ФОТО | Начался судебный процесс по делу о коррупции Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала
ФОТО: | Delfi Meedia
Прийт Хумал, ушедший с поста вице-мэра Тарту из-за подозрений в коррупции, и предприниматель Парвель Пруунсильд предстали сегодня перед судом. Им предъявлены обвинения по двум эпизодам: в нарушении ограничения деятельности, а так же в пособничестве и подстрекательстве к тому же преступлению.
Обвинение связано со старым зданием Эстонского национального музея на улице Куперьянова в Тарту, которое стояло пустым с 2017 года после переезда ERM и которое теперь выкупила компания Korp! Sakala, членом которой является Парвель Пруунсильд.
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