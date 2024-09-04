Бетина Бешкина: переход на эстонский язык обучения не должен сопровождаться травлей детей

„В то время как весь мир борется с засильем фейков и дезинформации, лицензированные медиа должны иметь нулевую толерантность к травле и кибербуллингу, подчеркивать ценность того, что все люди разные, нормализовывать отличия и ратовать за инклюзию.

Предположим, что репортер не знаком с принципами журналистской этики, но ведь есть редактор, выпускающий материал, и другие коллеги, в конце концов. Неужели все они, взрослые люди, не понимали, что создают почву для травли? На данный момент скандальный ролик удален с новостных порталов, но урон уже нанесен. Материал Kanal 2, который в понедельник вышел в эфир, — это плевок в вечность: видео нарезали на фрагменты, которые то и дело выскакивают в „рилсах“. Детей без разрешения их родителей засняли, выставили в нелицеприятном свете, некоторые даже закрывали лица руками, но удивительным образом это не остановило телеканал при монтаже сюжета. Дальнейшую ротацию этих кадров проконтролировать невозможно.

В моем окружении нет ни единого человека, который бы не прикладывал ежедневных усилий, чтобы обучить своего ребенка эстонскому языку. Когда люди чувствуют, что их уважают и ценят, они становятся более мотивированными. При переходе на эстонский язык обучения очень важно поддерживать условия, в которых дети чувствовали бы свою значимость. Это бы стимулировало их заинтересованность в обучении и активное участие в учебном процессе. Ни к одной, даже самой благой, цели нельзя идти по головам детей“.

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