Директор школы для детей с особыми потребностями: съемочная группа Кanal 2 вела себя по-хамски

„Для меня большой вопрос, кто их навел на нашу школу, потому что они в прямом смысле вломились к нам. Они вели себя по-хамски – ничего не спрашивали, оператор тут же вошел в актовый зал, репортер встала у входной двери. То, как задавались вопросы, говорило о том, что они явно провоцируют на какой-то скандал. Скажу очень прямо – молодая женщина (репортер – прим. rus.err.ee) просто не любит все, что связано с русскими. Я не в первый раз общаюсь с журналистами, всегда все было тактично, интеллигентно и все заранее обговаривалось“, – сказал Терас.

„Наш устав запрещает тем, кто не работает в школе, общаться с нашими детьми, потому что у нас все c интеллектуальной недостаточностью в очень тяжелой форме, у нас запрещено фотографировать и снимать“, – добавил директор.

Сам Терас также на несколько секунд появляется в репортаже. В сюжет вошла только его фраза: „Я не понял вопроса“, сказанная в ответ на вопрос Юккум: „Мы слышим здесь только русский язык, вы говорите, другой возможности у вас как у руководителя школы нет?“

Однако, по словам директора основной школы Кадака, перед этим он уже успел ответить на несколько стандартных вопросов сотрудницы передачи Reporter, в том числе объяснил ей, в чем заключается специфика школы и почему на торжественной линейке звучит русская речь.

Напомним, корреспондент Кanal 2 Керту Юккум посетила приуроченную к началу учебного года линейку в основной школе Кадака, где учатся дети с особыми потребностями. Мероприятие проходило на русском языке по той причине, что дети с интеллектуальной недостаточностью продолжают учиться на родном языке. Однако автор телесюжета не упомянула об этом, в итоге было создано впечатление, что репортаж снимался в обычной таллиннской школе.

На ситуацию отреагировали многие общественные деятели Эстонии, в том числе представители сферы образования - министр Кристина Каллас и вице-мэр Таллинна Алексей Яшин. Подробнее - ЗДЕСЬ.

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