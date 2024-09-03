Сигне Рийсало: в ближайшие годы детские пособия менять не будут

„По этой части коалиционный договор предусматривает проведение анализа социальных пособий. Мы начнем анализировать, какова правовая основа и каковы технологические возможности для того, чтобы в будущем различные министерства планировали пособия на основании потребностей“, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По ее словам, у нас намного больше социальных пособий и для гораздо более широких целевых групп, чем только дети. „Мы действительно проводим этот анализ, но для его завершения потребуется время“, — сказала она Delfi.

Однако что касается изменения, по которому детские пособия начислялись бы исходя из потребностей, то поскольку этого напрямую в коалиционном договоре не прописано и речь идет о достаточно масштабном мероприятии, на это тоже уйдет время. „В ближайшие годы детские пособия меняться не будут“, — заверила министр.

„Если говорить о детских пособиях, то при сравнении 2023 и 2028 годов можно сказать, что выплаты из госбюджета для детских пособий и пособий для многодетных семей сократятся более чем на 86 миллионов“, — сказала она.

По словам Рийсало, такое сокращение расходов должно произойти за счет уменьшения пособия для многодетных семей, которое вступило в силу еще 1 января этого года. Речь идет о сумме около 60 миллионов евро. Также расходы сократятся в результате снижения рождаемости, что является демографическим процессом.

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